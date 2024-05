El Museu Nacional de Ceràmica celebra els seus 70 anys amb una jornada al juny

El 18 de juny de 1954, el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí es va inaugurar en la seua nova seu del Palau de Dos Aigües de València. En 2024 es complixen 70 anys d’esta efemèride i 80 de la publicació de la major aportació com a investigador de la ceràmica medieval del fundador, Manuel González Martí: el primer tom, dedicat a la pisa, de la seua obra Cerámica del Levante Español, siglos medievales.

Per a celebrar estes efemèrides, el museu ha organitzat una jornada per a donar a conéixer el treball actual que desenvolupa la institució de portes endins. Es tractaran aspectes desconeguts pel públic de la realitat institucional i de la seua labor, oferint l’experiència de l’equip tècnic del museu per a generar informació útil que aportar a la construcció d’un nou paradigma del museu en l’actualitat i del seu potencial.

Les inscripcions per a la jornada poden realitzar-se fins al 13 de juny, a través d’un formulari o per correu electrònic. En el programa es parlarà d’una “aproximació a la seua missió, organització, funcions i objectius en els seus 70 anys al palau de Dos Aigües”. Hi participaran Jaume Coll Conesa i expertes i experts com María Llorens del Río, María José Badenas, Isabel Justo Fernández, Asun González o Juan Nieto Guerra, entre d’altres. A més de ceràmica i de les sales del museu, també hi haurà xarrades sobre l’arxiu o la biblioteca.

