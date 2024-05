València retorna al port el parc de Natzaret

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València aprovarà esta setmana donar de baixa en l’Inventari general de béns de la Corporació Parc de Natzaret (Mar Azul), amb una superfície de 37.500 metres quadrats i valorat en 2,8 milions d’euros, com a bé de titularitat municipal. L’Ajuntament assegura que el parc, l’únic reducte que queda del que va ser la platja de Natzaret, es va donar d’alta en l’inventari municipal en 1989, a través d’una nota interior del Servici de Jardineria, malgrat formar part els terrenys del domini públic maritimoterrestre.

El parc passarà, per tant, a les mans del Port de València, propietari de la franja de sòl a la frontera amb Natzaret. És en esta franja de sòl on està prevista la construcció, mitjançant concessió de la Ciutat Esportiva del Llevant UE, projecte que ha encallat per falta de finançament. També part d’estos sòls situats en domini públic maritimoterrestre qualificat de zona de servici del port seran cedits a la ciutat per a la construcció del parc de desembocadura.

El port el mantindrà

El parc de Natzaret se situa en els terrenys que formaven part de l’antic balneari Mar Azul, un dels dos que hi havia a la platja d’este barri abans que l’expansió del port la destruïra. “L’any de la capitalitat verda sorprén que l’Ajuntament de València retorne al port un parc amb més de 300 arbres”, lamenta el portaveu de l’Associació de Veïns de Natzaret, Julio Moltó. Els veïns saben que el parc, on hi ha una zona de jocs infantils i arbratge divers (palmeres, xops, salzes i altres espècies) és molt usat pels veïns. A Natzaret és conegut que els terrenys de Mar Azul són una concessió del port a la ciutat, que fins ara s’ha encarregat de mantindre’l. Amb la rectificació en l’inventari, el port serà qui haja d’assumir el manteniment de l’espai, segons apunten fonts municipals.

Una part del parc quedaria almenys en part dins de la concessió del Port de València al Llevant UE per a la construcció de la nova ciutat esportiva.

