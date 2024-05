Els megacreuers no podran atracar a València en 2026

"En 2026 vindran creuers a València, sí que continuaran venint creuers a València; però el que nosaltres anomenem "ciutats flotants", no, perquè aporten un turista massiu que està poques hores a València i que evidentment no ens genera un impacte econòmic de qualitat a la ciutat". Amb estes paraules s'ha expressat l'alcaldessa de València María José Catalá per a confirmar que ha parlat amb l'Autoritat Portuària i que ja li ha comunicat que el govern municipal té la decisió presa que en 2026 ja no podran atracar a la ciutat "megacreuers", les "ciutats flotants" a les quals s'ha referit l'alcaldessa. "Sí que és veritat que hem parlat amb l'Autoritat Portuària per a limitar-ho i l'any 2026 ja no poden vindre a València", ha subratllat la líder del PP. Respecte al fet que esta limitació per a grans creuers s'aplique ja en 2025, com demandava l'oposició, Catalá ha explicat que l'activitat turística treballa amb una certa antelació i per al pròxim exercici seria precipitat activar ja esta mesura, ha matisat.

"Em semblava de sentit comú no aplicar-ho en 2025"

"Els creuers no deixaran de vindre a la ciutat de València, el que nosaltres estem preveient és que no vinguen el que nosaltres anomenem "ciutats flotants", que és diferent, és una oferta de creuers molt més massiva i que evidentment en este moment, per la nova configuració de la terminal nord, de la terminal de creuers i pels plans que veiem de l'Autoritat Portuària i de l'Ajuntament de València, ja veiem que el 2025 ja estan tancades les dates i els calendaris, i em semblava de sentit comú no plantejar esta qüestió per a l'any pròxim", ha dit textualment.

