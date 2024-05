Una visió del patrimoni des de les Belles Arts

La saguntina Laia Arnau Navarro, llicenciada en Belles Arts, va ser la guanyadora, per segon any consecutiu, del concurs de cartells organitzat pel Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí. Esta vegada hi van participar quinze cartells arribats des de diferents localitats de la província de València i de Castelló.

«Estem contents, perquè totes les propostes són interessants i oferixen diferents visions de Sagunt», afirma la presidenta de l'entitat, María Forner.

Exposició

La guanyadora al costat del seu cartell. / Daniel Tortajada

La mostra es va inaugurar divendres a la Casa Pallares de Sagunt, en un acte al qual van acudir les regidores Nuria Carbó i María Josep Picó, així com l'edil Pepe Gil. Ara, es podrà veure durant tota esta setmana. En el concurs s'entregava un únic premi de 600 euros patrocinat per la Fundació Bancaixa Sagunt.

Suscríbete para seguir leyendo