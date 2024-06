La UPV talla relacions i elimina les beques Erasmus amb Israel

La UPV talla relacions institucionals i universitàries amb Israel, incloent-hi les beques Erasmus a Jerusalem i altres ciutats. Així figura en l'acord de l'últim Consell de Govern del curs 2023-2024, aprovat este dilluns.

El text també reconeix "les condicions de vida infrahumanes" a les quals estan sotmesos els habitants de Gaza i establix compromisos que es materialitzen en l'adhesió de la UPV al posicionament de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) publicat al maig.

D'altra banda, la Politècnica atorgarà beques per a estudiants palestins residents a Palestina i ajudes perquè puguen seguir la seua formació en línia en el grau de la UPV en Enginyeria de Sistemes. A més, anuncia que reforçarà la cooperació amb l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA).

El rector de la UPV, Pepe Capilla, en la roda de premsa posterior al boicot a la fira d'ocupació. / Loyola Pérez de Villegas Muñiz

Este comunicat institucional és molt similar a l'aprovat per la Universitat de València després de la pressió exercida pels estudiants de l'acampada per Palestina, que van aguantar 18 dies als jardins de Filosofia i van arribar a ocupar la facultat durant un dia per a reclamar que la universitat es posicionara públicament, com al final va succeir.

La difícil convivència amb l'acampada per Palestina

La història en la Politècnica va ser diferent. Mentres que la Universitat de València va aconseguir arribar a un acord amb l'acampada sense necessitat de cridar la policia i a través de la negociació amb els estudiants, la UPV va haver de recórrer a les forces i cossos de seguretat de l'estat quan els alumnes van intentar boicotejar la fira d'ús del campus de Vera. Set furgons policials van irrompre en el campus, encara que finalment no va haver-hi desallotjament, però sí que va caldre suspendre la fira d'ocupació per primera vegada, la qual cosa ha originat un "enorme cost econòmic" al campus, segons va lamentar el rector Pepe Capilla.

La Politècnica va acusar en diverses ocasions l'alumnat de vandalitzar el campus i, malgrat la disposició d'aprovar un comunicat com el d'este dilluns -segons va assegurar el rector Pepe Capilla-, el rectorat va decidir denunciar l'acampada davant un jutge, fet que va provocar que els estudiants desallotjaren pel seu propi peu, davant la por a les conseqüències legals o a ser expulsats de la seua carrera, després de quasi 20 dies d'acampada.

Estudiants protesten després de la roda de premsa del rector Capilla. / Loyola Pérez de Villegas Muñiz

La UPV, a més, va argumentar des del principi que part dels acampats no eren estudiants de la facultat, sinó persones totalment alienes a la universitat. Siga com siga, finalment la UPV ha aprovat un comunicat a proposta de la Delegació d'Alumnes.

Nous graus i màsters

Entre els temes tractats en el Consell de Govern de la UPV, cal destacar l'aprovació de la memòria del grau en Enginyeria Ambiental i del màster universitari en Paisatge i Urbanisme, títols que es preveu impartir el curs 2025-2026.

Igualment, s'ha acordat incorporar la menció dual al màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, la qual cosa farà possible un programa de formació en alternança, en col·laboració amb 18 empreses capdavanteres del sector.

Estudiants de la UPV retiren l'acampada per Palestina. / Eduardo Ripoll

Este és el segon màster oficial de la UPV que incorpora la formació dual (el primer va ser en l'àmbit de les telecomunicacions). Esta característica augmenta l'atractiu dels postgraus, tant per a estudiants com per a empreses, ja que impulsa la incorporació al mercat laboral. Per este motiu, la UPV continuarà treballant perquè més màsters incloguen la formació en alternança en els seus programes.

Oferta pública d'ocupació

La UPV ha aprovat la proposta de convocatòria de places de personal docent i investigador (PDI) i de personal tècnic, de gestió i d'administració i servicis (PTGAS), incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2024, a més de la normativa reguladora de la selecció del professorat substitut.

