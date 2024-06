Cinquanta litres a Beniarrés alleugen la situació de sequera

La localitat de Beniarrés, justament a on es troba el pantà del Serpis, va arreplegar la vesprada i nit d'este dilluns una precipitació de 52 litres per metre quadrat, la màxima que s'ha mesurat en la conca del riu durant les tempestes, amb aparell elèctric, que es van formar des de mitja vesprada fins a la nit.

La pluja va escampar registres inferiors a eixa quantitat per diferents comarques. Des de l'interior de la Safor fins a l'extrem del Comtat amb la Vall d'Albaida, l'aigua va acumular entre 20 i 50 litres, amb quantitats significatives en tota la zona d'Agres i Alfafara, que drena cap al riu Serpis.

La pluja, fins i tot sent important per a mantindre la humitat en camps i muntanyes, fins i tot per a salvar molts arbres que este estiu haurien perit per falta d'aigua, es notarà molt poc en els cabals de rius i barrancs, de manera que l'aportació al pantà de Beniarrés, que és l'important per a la comarca de la Safor, es notarà molt poc.

La major part de l'aigua caiguda va ser en forma torrencial, fins i tot causant problemes en alguns camins rurals i pistes forestals que han quedat parcialment descarnats. A la ciutat d'Alcoi, amb registres pròxims als 20 litres per metre quadrat, també hi va caure pedra.

Per a hui dimarts i demà dimecres, l'Agència Estatal de Meteorologia anuncia igualment la formació de tempestes en tota esta zona que podrien deixar pluja intensa. Encara que puga causar danys si es produïxen precipitacions torrencials, eixa aigua es necessita per a garantir el subministrament als regants. A la Safor, les comunitats d'agricultors ja estan posant en marxa sistemes de bombament per a poder alimentar els camps durant un estiu que, si no plou, es presenta com el més complicat en molts anys.

