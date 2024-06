La mitat dels espanyols desconfia de la independència del sistema judicial

Espanya continua sent un any més un dels països de la Unió Europea a on els seus ciutadans més desconfien del sistema judicial. Segons l'últim informe sobre l'estat de la justícia a Europa, el 50 % dels espanyols considera que la independència dels magistrats i jutges és "roïna" o "bastant roïna", davant del 37 % que la qualifiquen de "bona" o "bastant bona". Encara que la percepció ha millorat, les dades només són pitjors a Croàcia (69 %), Bulgària (64 %), Polònia (62 %), Eslovàquia (61 %), Grècia (56 %) i Itàlia (54 %). La principal raó esgrimida és la "interferència" o la "pressió" per part del Govern i els polítics.

La dada espanyola millora l'informe de l'any passat quan el 56 % dels enquestats titllaven de "roïna" o "bastant roïna" la independència de la judicatura, encara que no tant com per a abandonar el furgó de cua de la UE que ha vist moure's les posicions. Hongria, per exemple, subjecte al procediment sancionador de l'article 7 del Tractat de la UE pel seu desafiament a l'estat de dret, escala posicions i se situa per davant d'Espanya amb un 49 % dels enquestats que qualifiquen de roïna o molt roïna la salut del sistema judicial.

Interferències del Govern

El principal argument esgrimit d'eixa desconfiança en general, i també a Espanya, és la "interferència o pressió" per part del Govern i els polítics. Per al 51 % dels europeus esta raó explica “molt” la desconfiança, un percentatge que es dispara al 67 % en el cas espanyol. Altres arguments esgrimits són la pressió dels interessos econòmics o el fet que consideren que l'estatus i la posició dels magistrats no garantisquen prou la seua independència.

Entre els països amb major confiança en el seu sistema judicial es troben de nou Dinamarca, Finlàndia, Àustria, Suècia, Luxemburg, Alemanya, Irlanda i Països Baixos. En general, el 52 % dels ciutadans de la UE qualifica el sistema judicial del seu país -en termes d'independència de tribunals i jutges- de bo, mentres que el 37 % diu que és bastant o molt roín. El balanç global de Brussel·les, que inclou dades d'un eurobaròmetre de febrer, és que la percepció de la independència judicial tant entre els ciutadans com les empreses ha millorat, fins i tot entre els països que van experimentar reptes sistèmics.

"La independència judicial és vital per a garantir la protecció de tots els drets que el dret de la UE conferix als valors comuns als estats membres (...), en particular el valor de l'estat de dret" i "preservar l'ordenament jurídic de la UE és fonamental per a totes les persones i empreses els drets i les llibertats de les quals estan protegits" pel dret comunitari, apunta la Comissió en l'informe. El document també situa Espanya en la banda de països que més temps necessita per a resoldre litigis.

