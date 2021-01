El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la suspensión del decreto del Govern que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo, con lo que provisionalmente los comicios se mantienen el 14F.

El tribunal aceptó el martes de forma provisional dejar sin efecto la postergación y no ha modificado este jueves su posición tras estudiar las alegaciones de la Generalitat. La fiscalía coincidió con el TSJC en que si el decreto no se paraliza de forma cautelar y acaba anulado, "con toda probabilidad, si no plena seguridad", para entonces sería ya "inviable" celebrar las elecciones el 14-F, con lo que los recursos "perderían su finalidad". El Govern, en cambio, sostuvo que "no hay ninguna razón" para tumbar el decreto y expresó su "preocupación, perplejidad e indignación" por lo que tachó como "judicialización de la pandemia".

La Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo ha deliberado en la mañana de este jueves respecto a las medidas cautelares solicitadas en los recursos de impugnación del decreto de la Generalitat. Tras ello, ha adelantado el fallo, en el que los magistrados han acordado mantener la suspensión de la decisión de l Ejecutivo catalán de aplazar hasta el 30 de mayo las elecciones a causa de la pandemia del COVID-19. La resolución sobre las medidas cautelares se conocerá este viernes. Los recursos contra la misma no suspenden la decisión de los togados respecto a las cautelares.