Patricia Guasp (Palma, 45 años) es la nueva líder de Ciudadanos desde el mes de enero. Antes de ella solo estuvieron Albert Rivera e Inés Arrimadas. La balear, una desconocida hasta ahora para buena parte del partido, mantiene la calma en todo momento. No se altera y no frunce el ceño cuando le dicen machaconamente que su partido está amortizado. El optimismo no es impostado. Lo intentará hasta el final: Ciudadanos se presentará en solitario a las elecciones generales "pase lo que pase" el 28 de mayo.

¿Cómo es ponerse al frente de un partido al que todo el mundo da por muerto?

Yo estoy muy orgullosa de liderar este proyecto porque estoy convencida de que con el bipartidismo nada va a cambiar en nuestro país. Somos el único partido limpio, reformista, y moderno. No me gusta el Gobierno de Sánchez pero, desde luego, el recambio que viene con Feijóo no me gusta en absoluto. Es una persona en la que yo no confío. Su proyecto sólo busca devolvernos a las políticas de Aznar y Rajoy.

Vértigo tiene que sentir.

Pues no sé si es vértigo. Tengo un gran equipo en el Congreso, en el Parlamento Europeo, en la red de las comunidades autónomas y en los municipios. No puedo sentir vértigo porque estoy muy convencida de lo que hago. Reconozco que no es la mejor situación, pero todavía es peor la que vivimos en España.

¿Qué le genera tanta desconfianza de Feijóo?

Yo vengo de Baleares y allí conozco a ese PP regionalista que dice una cosa en un territorio y la contraria en otro. Feijóo abandera ese PP. Deja entrever que pactaría de nuevo con el PNV. No quiero eso para el futuro de mi país. Los nacionalistas excluyentes no pueden sostener a un Gobierno. Y no me fío de Feijóo.

Ya que habla de Baleares. ¿Qué cree que va a pasar en mayo?

En Baleares la fragmentación es enorme. Hay ocho partidos en el Parlamento. A los mallorquines y a los baleares no nos gusta la confrontación. Creo que por eso el centro tiene cabida. Es difícil que encajen los extremos como ocurre en otras comunidades. Ahora tenemos un tripartito tremendo con Armengol, Podemos y Més, que son los socios de ERC. El peor nacionalismo. No creo que Armengol esté tan desgastada. Hay un empresariado que está alineado con ella porque el PP no ilusiona. Allí tenemos el peor Partido Socialista, pero también el peor PP, que se pone de perfil, por ejemplo, con el tema lingüístico.

¿Por qué dice lo de la lengua? ¿Qué hace el PP?

Porque en Baleares la situación es peor que en Cataluña. El año pasado se aprobó una ley educativa de Armengol y sus socios que excluye el castellano como lengua vehicular. La única lengua vertebradora en Baleares es el catalán. Y yo estuve muy sola durante la tramitación parlamentaria. Vox hizo lo de siempre, levantarse e irse sin presentar enmiendas. Y el PP siempre haciendo equilibrios. Esta ley lo que hace es blindar un decreto de la época de [Jaume] Matas.

La lucha contra el nacionalismo forma parte del ADN de Ciudadanos. Pero ahora ponen el foco en otros debates.

Luchar contra el nacionalismo un principio para nosotros, pero no es una idea programática. Nosotros no podemos luchar más cada día por defender esa libertad. Yo lo hago en Baleares. Pero las preocupaciones en la calle son otras. La cesta de la compra, las hipotecas, la falta de oportunidad de los jóvenes, los médicos que se van fuera de España…

¿Cree que el independentismo ha perdido fuelle?

Ha dejado de ser uno de los problemas de los españoles, lo vemos en los datos y en la calle. Esa sensación de 2017 con el procés no es la de 2023. Es una de las conclusiones que también hemos sacado de esta refundación, que no podíamos abordar los mismos problemas con los mismos mensajes. Hemos hecho un gran diagnóstico y ahora estamos en hacer propuestas.

Por ejemplo...

Tenemos muchas medidas para las familias. Por ejemplo, la propuesta de aliviar fiscalmente a las que tienen dos hijos y que puedan deducirse 10 puntos en el IRPF. Eso son 1.400 o 1.500 euros por hijo. Otra cosa: apostamos por la jornada flexible. Yo vengo de la empresa privada y nos gusta que haya un horario fijo mínimo al día y para el resto de horas que cada uno pueda conformarlas como considere. No se trata de semanas de cuatro días laborables. Somos el único partido con soluciones abiertas, modernas y europeístas.

Volviendo a mayo. ¿Echarán la persiana si no obtienen representación?

Yo estoy convencida de que el 28 de mayo el mejor resultado será poder implantar desde gobiernos municipales y autonómicos estas contrarreformas. Esto no va de números o representación, sino de lo decisivos que podamos ser. Mayo es un ‘set ball’ vital, se lo reconozco. Me gusta el tenis y Rafa Nadal es mallorquín. Voy a hacer este símil. Es un ‘set ball’, pero no es un ‘match ball’. Es verdad que es muy importante y ponemos el foco en las municipales.

¿Mayo no es un ‘match ball’? ¿Aunque se produzca el peor escenario posible, concurrirán a las generales?

Sí, sí y sí. A las generales y a las europeas.

Pase lo que pase el 28-M.

Pase lo que pase. Y además yo soy positiva con mayo.

¿Irá a las primarias para ser candidata a la presidencia del Gobierno?

Yo conozco los estatutos y cuando concurrí para ser la líder política de Ciudadanos sabía que implicaba también presentarme a las primarias.

O sea que sí.

Ya llegará. Ahora estoy en una autonomía y no sería responsable hablar de generales ahora. Pero sé lo que implica liderar el partido.

¿Y le preocupa tener rivales de peso? No está claro si Arrimadas se presentará también.

Las decisiones serán personales y lo que mayoritariamente también el partido considere.

Habla de ser decisivos en las autonómicas. Pero en Madrid, Castilla y León y Andalucía, donde gobernaban, Ciudadanos ha desaparecido.

Yo lo que le digo es que vamos a reivindicar el espacio de centro y liberal. Le pongo el ejemplo de Europa, donde no se entiende que en España se conformen los gobiernos desde los extremos hacia los lados, y no desde el centro. ¿Cómo no vamos a tener aquí un partido de centro? Eso nos coloca fuera de Europa.

Esos procesos electorales nacen de la moción de censura en Murcia. ¿Fue el peor error estratégico que ha tomado el partido?

Yo antes de contestar, le quiero decir que a nosotros no se nos permite ningún error. A PP y PSOE se les permiten incluso delitos de corrupción.

El PP perdió la Moncloa por la corrupción.

Pues fíjese que pensar en eso me da mucha pena porque en ese momento me di cuenta de que tanto PP como PSOE se ayudan en la alternancia política. Aquello fue tan simbólico... Creo que hasta lloré de impotencia. Se lo reconozco. Rajoy cedió un gobierno a Sánchez para eliminar al centro liberal en España.

No sé si también lloró el día de la moción de censura en Murcia.

Ese día no. Pero pensando en la otra moción… Lo viví así. Muy triste. Fue muy simbólico. El otro día en la CEOE y en otros sitios he visto claro cómo los estamentos de este país quieren volver a la alternancia. Les da igual. Viven igual, con los mismos privilegios, gobierne uno u otro.

¿Se fue con esa idea de su reunión el otro día con la patronal?

Sí. Que todo el mundo vive muy bien ese bipartidismo, y desde Ciudadanos queremos liderar las contrarreformas en España. Le respondo a lo de Murcia. A mí López Miras no me gusta. Pero el error para mí fue gobernar con el PP en Murcia. La moción fue un error como se comunicó y como se hizo. Pero no puede ser que en España se penalice más por un error estratégico interno que por la corrupción.

¿Creía que el liderazgo de Arrimadas duraría más?

Bueno, Inés ahora mismo es nuestra portavoz en el Congreso. Se puso al mando en un momento muy complicado. Para mí es enorme lo que consiguió en Cataluña. Ella es un referente, no sólo para Ciudadanos sino para la política española. A veces la política no siempre es justa.

La primera crisis con la que ha lidiado hasta el momento es la de Begoña Villacís. ¿Su propuesta de coaliciones fue inadecuada por las formas o por el contenido?

Bueno, yo quiero mirar al futuro. Begoña era y es nuestra candidata. Creo que se interpretó mal. De hecho, en algunos lugares vamos a concurrir con plataformas municipales. Lo que nunca estuvo sobre la mesa en la refundación fue hacerlo con el PP. Y eso no va a suceder.

Pero Villacís se reunió con Elías Bendodo.

Creo que es habitual que haya reuniones con cargos de otros partidos… De todas formas, no tengo constancia de esa reunión.

La semana que viene se va a debatir la moción de censura de Tamames que tildan de inútil. No hace tanto Ciudadanos apoyaba la iniciativa, incluso hubo contactos entre Arrimadas y Abascal.

Yo me ratifico en que esta moción es inútil por el candidato que han propuesto y por el partido proponente. Vox es el socio útil del PSOE. Este instrumento es democrático y quizá en aquel momento, con la reforma del Código Penal en marcha, tenía un sentido. Pero yo estoy muy convencida de lo inútil que es. Solo dará alas a Sánchez. Votaremos en contra.

Estamos en pleno debate sobre la reforma de las pensiones. Ciudadanos tiene una posición innovadora, empezando por no actualizarlas conforme al IPC.

Solo nosotros nos atrevemos a decir que el sistema de pensiones está quebrado y es insostenible. No se puede dedicar la mitad del Presupuesto a pagar deuda y pensiones. Todos los niños que nacen lo hacen con una deuda de 30.000 euros. Los que sostenemos las pensiones del ahora somos los trabajadores y los jóvenes. La reforma de Escrivá es un apaño para que nos lleguen los fondos europeos. Bruselas sólo mira que cuadren las cuentas. Es un parche más de cortoplacismo.

Feijóo salió muy digno diciendo que no será cómplice del agujero que van a dejar con las pensiones. Pero hace unos meses votó a favor de subirlas todas un 8,5%. No nos apoyaron en que esa actualización fuera progresiva. El sablazo a los autónomos es también contrario al progresismo. El sistema tiene que construirse sobre tres principios: contributividad, sostenibilidad financiera y equidad. Esto hoy no pasa.

Ayer en Baleares lanzaron su propuesta en Sanidad, otra de las banderas electorales.

Sí, y lo que pido es no hacer competencia desleal para llevarse a los profesionales sanitarios, tenemos que controlar a nivel estatal el sistema sanitario. No puede haber 17 distintos que generen desigualdad y que todo dependa del código postal donde vivas. No proponemos una centralización total, pero pedimos que se garantice esa igualdad en cartera de servicios para los pacientes y las condiciones de los sanitarios. La tarjeta única es esencial.