El secretario general del PSOE y candidato a presidir la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no descarta una repetición de elecciones en Extremadura. “Es una opción”, ha dicho este miércoles a preguntas de los medios de comunicación tras un acto en el que ha coincidido además con la líder popular, María Guardiola. Es la primera vez que se reencuentran tras las elecciones del pasado domingo en las que han conseguido un empate a diputados (se quedará cada uno con 28) pero con una ventaja del PSOE, pues cuentan con 6.273 votos más.

Vara se mantiene en su discurso del pasado martes y ha incidido en que intentará recabar los apoyos para intentar formar gobierno en la región. Para ello, ya ha mantenido varias conversaciones con la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que tendrá cuatro diputados en la próxima legislatura. Eso sí, ha vuelto a insistir en su marcha: “Si no gobierno daré el relevo a otro compañero que se hará cargo de la secretaría general del partido”, ha afirmado.

A Guardiola le ha recordado que “para gobernar hay que tener los apoyos, si no, no se puede gobernar, por muy buena voluntad que se tenga”, tras ser preguntado sobre la intención de la popular de gobernar en solitario. Él ha vuelto a incidir en que no le va a allanar el camino con una abstención tal y como le había solicitado María Guardiola. “Lo que he dicho es que he ganado las elecciones y obviamente no me voy a abstener para que gobierne quien las ha perdido y estoy dispuesto a poder conformar una mayoría que pueda ser apoyada”, ha apuntado.

Ya ha hablado con todos los grupos

La maquinaria para formar un nuevo gobierno en la región ya ha comenzado. Guillermo Fernández Vara, como presidente en funciones, ya ha mantenido una primera conversación con todos los partidos que tendrán representación en el parlamento (además de PSOE, PP, Vox y Unidas) para consensuar una fecha de constitución de la nueva Asamblea de Extremadura. La mesa para constituirla la convocará antes del 12 de junio y el nuevo parlamento deberá estar conformado antes del día 27. Es el presidente de esa nueva institución el encargado de proponer al candidato que estime para la investidura. Para ello habrá de mantener conversaciones con los grupos políticos para conocer los apoyos con los que cuenta para la investidura. El que más posibilidades tenga será el que se proponga.

Su objetivo, ha reiterado, es agilizar el proceso para evitar que se entorpezca la campaña electoral. “Habiendo una campaña electoral bien haríamos en no meter nuestro proceso en plena campaña y por tanto me inclino a que lo hagamos lo antes posible y no apurar fechas”, ha puntualizado. En este sentido, y preguntado sobre si cree que el PP ofrecerá la presidencia de la Asamblea de Extremadura a Vox, ha asegurado no tener “ni idea”. Y ha pedido que en este proceso se mire por Extremadura: “Me gustaría que no haya líos. Me he pasado muchos meses diciendo que había que elegir entre la estabilidad y los líos y que no nos vayamos a meter en una situación que sea mala para todo el mundo, para mí lo primero es Extremadura y sus intereses”.

En cuanto a su giro de guion (en 48 horas pasó de despedirse de la política a anunciar que se quedaba para intentar conformar gobierno) ha asegurado que se debió a la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No se trata de un cambio de opinión, se trata de un cambio de circunstancia: el domingo por la noche no había convocadas unas elecciones generales y luego sí las había. Como secretario general del PSOE de Extremadura que soy lo que no voy es a abandonar el barco en mitad de la campaña, eso entra en cualquier cabeza que lo quiera entender”, ha señalado.

Ha defendido, además, los comicios generales, aunque ha dicho que él es partidario “siempre de agotar las legislaturas porque creo que es bueno”. En cambio, en el caso actual, “se dan unas circunstancias que ponen de manifiesto sobradamente la necesidad de poderlas hacer en el mes de julio”. De momento nadie le ha llamado para ofrecerle ir en las listas para los comicios del 23J (la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que contarán con barones socialistas). “Ya tendremos tiempo para hablar pero eso no entra dentro de mis previsiones”, ha dicho exactamente.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llama a votar al PSOE el 23J. "Los españoles decidiremos si España avanza o retrocede. Si nos movilizamos pararemos esta corriente reaccionaria. España puede. La Mejor España o la peor derecha #VoxPP", ha dicho en Twitter.