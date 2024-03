Puigdemont da por hecha la ley de amnistía y llama a prepararse para poner "en práctica" la unilateralidad

Habrá ley de amnistía. Carles Puigdemont lo ha dado por hecho en su discurso ante el Consell de la República en plena cuenta atrás para sellar un acuerdo con el PSOE. Se trata, ha defendido, de una "nueva etapa" para dejar atrás la "losa de la represión y del exilio", pero también una nueva etapa en la que ha dejado claro que no habrá tregua para lograr la independencia y que, por lo tanto, no estará exenta de confrontación. De hecho, el expresident no ha dudado en llamar a prepararse para una "unilateralidad" que esta vez, ha advertido, no tiene que ser meramente declarativa, sino que hay que llevarla a cabo a la "práctica" si el Gobierno no concede un referéndum de autodeterminación.

La acusación de terrorismo por parte del Tribunal Supremo azuza el cierre del pacto con los socialistas, con los que han mantenido un estira y afloja precisamente para que este delito quede exonerado por completo con la amnistía. Pero Junts tiene que atender también la urgencia electoral en un momento en que la lista cívica de la ANC trata de tomar impulso mientras acusa tanto a Junts como a ERC de negociar con el PSOE. De ahí que Puigdemont haya preparado el terreno para proyectar que el acuerdo por la amnistía no es ningún caso una renuncia, sino la vía para "facilitar las condiciones" para lograr la independencia.