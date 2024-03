La izquierda pide el cese del jefe de gabinete de Ayuso por "amenazas" a elDiario.es

El Gobierno y los partidos de izquierda han pedido el cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el elDiario.es haya denunciado este sábado que amenazó a una de sus periodistas

Según elDiario.es, Rodríguez habría amenazado por escrito al propio medio de comunicación después de publicar las informaciones sobre el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, que ha dado lugar a una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, que le acusa de defraudar 350.951 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

En la red social X, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido la dimisión de Rodríguez porque, ha subrayado, "las amenazas e insultos no tienen cabida e inhabilitan para ocupar un cargo público". "Sólo hay dos opciones: o dimisión o cese", ha remarcado.

"Cuando era portavoz de Aznar (José María, presidente del Gobierno entre 1996 y 2004) tuvo que irse por amenazar a periodistas. 26 años después sigue igual", ha señalado Alegría, y ha añadido que "la libertad de prensa es sagrada en democracia".

En términos similares, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que "no hay democracia sin libertad de prensa", y ha enmarcado las actitudes de Rodríguez como "más propias de matones que de cargos públicos".

"Las amenazas lanzadas a Eldiario.es por parte de Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, son intolerables. Debe ser cesado de inmediato", ha subrayado Díaz.

Miguel Ángel Rodríguez ha afirmado que la periodista es amiga suya. "Hemos discutido mil veces, unas por escrito y otras sin escritos. Lo que nunca me podía esperar es que una riña con una amiga fuera noticia, y que el gobierno salga en tromba a pedir mi cese. Sánchez ha conseguido lo que pretendía: que la convivencia en España se haga imposible".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que dé explicaciones y que ordene el cese del alto cargo regional, tras lo que ha tildado como "amenazas mafiosas".

También ha reaccionado a estas informaciones el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, que ha reivindicado que "la libertad de prensa es esencial en una democracia", y en ella "no tienen cabida ni las amenazas ni los insultos a periodistas".

"No se pueden dar, no se pueden amparar, no se pueden excusar. Gracias a Eldiario.es por denunciarlas", ha expresado en la red social X.

El líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha pedido también el cese de Rodríguez y la dimisión de Ayuso por "mentir" y "tergiversar", ya que negó que su pareja haya cometido delitos de fraude fiscal y, posteriormente, la Fiscalía dio a conocer que fue el propio denunciado quien ofreció un pacto de conformidad con reconocimiento de los hechos.

Lobato ha censurado que se produzcan "amenazas" a un medio de comunicación "en pleno 2024", cuando su trabajo es "investigar y fiscalizar" a los poderes políticos.

En la red social X, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha tildado de "inadmisible" la actitud del jefe de gabinete de Ayuso, y ha pedido su cese "inmediato", ya que, ha remarcado, "una persona que amenaza a los medios de comunicación no puede seguir cobrando un salario público ni un minuto más".

Para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, es "pura mafia para dar el soporte más directo a la presidenta de todos los madrileños", tras conocerse las "amenazas, extorsión, insultos" por parte de su jefe de gabinete, de quien ha exigido su cese como "acto previo a la obligada dimisión de Díaz Ayuso".

En la sede de la Presidencia regional no han querido valorar oficialmente este sábado a EFE la información de elDiario.es sobre el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien ha negado a lo largo de esta semana que su pareja haya cometido delitos de fraude fiscal.