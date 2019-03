La cançó de les Falles sona al ritme de tabalet i dolçaina

El disc 'Albaes falleres amb estil' és la nova aposta musical de l'àrea de Cultura de la Diputació de València per amenitzar les Falles de 2019 i oferir un material de suport a la cultura festiva amb un total de 47 peces de nova creació. El diputat de Cultura, Xavier Rius, i el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, han presentat el nou CD al Saló de Vidre de l'ajuntament.

El diputat Xavier Rius ha assenyalat que "aquest disc és un intent per establir nous lligams entre el cant d'estil valencià i la festa de les falles". Segons ha incidit Rius en la presentació, "aquesta és una relació que s'endevina molt prometedora, i que obri portes a la diversitat musical dins de la festa de les falles".

Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, ha indicat també que "iniciatives com aquesta posen en valor les Falles com cultura i com a motor cultural". Fuset ha subratllat que "les falles poden abraçar molts aspectes del nostre món cultural, de la nostra llengua, per tal de mostrar eixa realitat que és que aquesta festa és, sobre tot, cultura".

L'àlbum 'Albaes falleres amb estil' ha estat produït per la Diputació i s'ha realitzat de la mà del Grup d'albaes cantar per cantar i del Grup d'albaes i cant d'estil de l'Horta. El disc inclou un total de 47 albaes de nova creació, de les que 10 són instrumentals amb tabal i dolçaina. La resta són peces cantades amb lletres que giren al voltant de la festa i que cuiden el llenguatge inclusiu i la perspectiva de gènere per a fer-les més integradores.

Aquesta nova producció s'inclou sota la marca paraigües València és música, i forma part del projecte D'Arrel de trobades de folklore i mestissatge de variants musicals i festives valencianes. El disc 'Albaes falleres amb estil' constitueix un material de suport a la cultura festiva de les falles i serà distribuït de manera gratuïta a tots els casals fallers a través de les juntes central falleres.



No sigues ninot, el tema extra del disc



Durant la presentació del nou disc també s'ha estrenat el videoclip de la cançó 'No sigues ninot' del grup Atabalats, que s'inclou al l'àlbum com a bonus-track. Aquest vídeo musical, d'uns 4 minuts de durada, s'ha gravat a la localitat de Puçol amb l'estreta col·laboració de les associacions falleres del municipi.

Es tracta d'un tema amb ritmes festius, animats i encoratjadors que naix amb la vocació de ser compartit en xarxes i descobrir la festa tant a les persones visitants com a totes aquelles amb ganes de viure-la de manera lúdica. El videoclip de No sigues ninot i diverses partitures s'inclouran en un punxó que es repartirà a totes les falles junt amb el nou disc.