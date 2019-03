La despedida más feliz de un genio

¿Qué hubiera sido de la teoría de la gravedad si no fuese por esa manzana? ¿Y del mundo globalizado si Colón no hubiese decidido viajar a la India? Algunas veces las equivocaciones sirvieron para realizar grandes descubrimientos. Los tropiezos, dicen, sirven para avanzar con más celeridad.



Una simbología de la historia del artista fallero Iván Tortajada, que ayer conseguía elevar a la comisión Maestro Gozalbo con el primer premio de la sección Especial Infantil. Una noche marcada por el «hasta pronto» de Tortajada (por todo lo alto, cabe decir). Una beca internacional aparta al joven artista de la plástica fallera. Una despedida que se veía venir en cualquier momento. Aquel casi niño que empezó ganando año tras año en Corretgería-Bany dels Pavesos, que después desembarcó en Alicante para ganar sí o sí, dio el salto a la Sección Especial cuando el postor más avispado, Miguel Prim, apostó por él.



En los dos primeros años estuvo a punto: segundo y segundo premio. El año pasado, por fin, rompió el cascarón del triunfo. Y ahora, la despedida la hace con una nueva victoria.





«Volar es de valientes»

Falla Maestro Gozalbo-Conde Altea.

No lo tuvo fácil, el que ha sido su gran rival estos años, José Gallego, estuvo cerca, muy cerca. Completó el podio el extraordinario debut en la categoría de Fernando Foix en Duque de Gaeta.Si bien es cierto que «si falles a la cucanya, t'emportes una canya», que el recuerdo del «error» se mantiene siempre latente o que las «e-rratas» pueden marcar todo el ámbito educativo; la «cuna de la civilización» es la equivocación. Así se desprende de la composición creada por el artista fallero y que porta por lema «Si Falles». Una falla marcada por las sencillas líneas que contornean estas figuras de superación que, como no podía ser de otra manera, se ven marcadas por un vivo colorido que alimenta el sentimiento optimista de su lema. Un leit motiv que recrea el recorrido de una comisión humilde que, pese al triunfo del pasado año, sigue emocionándose por los logros obtenidos. «Es una falla que trata de mostrar a los más pequeños de nuestra comisión que, sin esfuerzo, no hay recompensa, y que al éxito siempre le precede la caída; pero por eso hay que seguir levantándose», aseguraba Miguel Prim, «siempre con la misma fuerza».La falla que ayer Tortajada no podía siquiera mirar si no quería romper en llanto, daba una lección de superación a todo aquel que anoche se acercaba a la comisión movido por la curiosidad de ver quién mereció el tan ansiado premio. Pequeños detalles que cubrían los «ninots» del monumento fallero y que hacían las delicias de los asistentes: una media de mujer cubierta por flecos de tela, monóculos de cristal o incluso flores diminutas en el peinado de una niña. Delicados rasgos que ayer consiguieron hacer de Tortajada un auténtico vencedor. Con la humildad que le caracteriza a él y al resto de la falla, reconocía haberse acostado la noche anterior con la plena tranquilidad de su resultado final, ganase o no. La fortuna sonrió en este caso al esfuerzo. «Desde luego este el mejor colofón que podía tener», reconoció Tortajada.Porque, pese a que siempre hay «iaias modernes que no tenen por a fallar», «haz volar tus sueños, eso nunca falla», porque «volar es de valientes».

Sigue a través de www.levante-emv.com toda la actualidad de las Fallas 2019; consulta el programa de actos falleros, el calendario oficial pirotécnico con todos los horarios de las mascletades y castillos de fuegos artificiales, la guía útil para seguir estas fiestas, los horarios de la Ofrenda 2019 , el tiempo que hará cada día y toda la información necesaria para seguir las Fallas de València 2019.



Además puedes consultar los premios de las Fallas 2019 y los premios de las fallas infantiles, así como seguir cada día la mascletà desde la plaza del Ayuntamiento.