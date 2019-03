La 'cremà' se lleva bajo la lluvia a la eternidad las Fallas del calor

Se tarda diez u once meses en crear las Fallas y tan solo siete días en plantarlas. Pero apenas unos minutos en destruirlas y seis horas en recoger lo que ha quedado de ellas. Casi no es ceniza –que, también, pero no mucha–, sino una masa de arena, maderas que han resistido al fuego, bastante hierro, más del deseado y restos de basura que se han ido lanzando. El resto, los derivados plásticos, se los llevó el humo. Es el ciclo de las Fallas, que acabaron ayer con uno de los últimos grandes actos falleros: la Cremà. en su versión 2019 para, con el tópico más manido de la fiesta, iniciar la andadura de 2020. Que a veces es cierto, porque en algunas comisiones ya queda elegido por aclamación el presidente. Finalizan las fallas del calor, el botellón, la pirotecnia de alto nivel y la indudable calidad de muchas de las obras efímeras, que ahora ya son memoria.





Las Fallas que vienen

La ceremonia del fuego se desarrolló con el programa establecido desde tiempos inmemoriales,, que aun siendo molesta y fuerte por momentos, no llegó a poner en serios aprietos la quema de los monumentos. Tras la, se quemaron algunas «estoretas» en diferentes comisiones. Y desde las diez de la noche, la ciudad empezó a llenarse del ruido y la visión de pirotecnia para anunciar la. Hoy habrá mucho absentismo escolar porque los más pequeños también acaban particularmente «rotos» tras cinco días sin pausa.La fallera mayor infantil Sara Larrazábal y la corte infantil tuvieron su particular disgusto con la «cremà» del puesto de flores, que ha salvado con nota el examen. Se quedan con un recuerdo, que no les evita la melancolía. También se quemó la falla de iván Tortajada, con la que el joven genio dice adiós a la plástica fallera hasta nueva orden o hasta nunca, becado por una multinacional. Las fallas infantiles cayeron rápidamente aunque muchas de sus piezas se salvaron del fuego, yendo a parar a domicilios de falleras infantiles y mayores, donde muchas de ellas irán deteriorándose con el tiempo.durante las horas posteriores a la medianoche. Dentro del particular caos de horarios propios de una organización que no deja de ser un milagro, con los efectivos de bomberos trabajando a destajo. Sin un orden prefijado también fueron cayendo una tras otra. Con la prerrogativa de quemarse un poco más tarde, l'Antiga envolvió en fuego y humo su juguetería para desaparecer como mejor falla del año y, de paso, arrastrar hasta Campanar a mucha más gente de lo que habría hecho en condiciones normales, puesto el premio, en estos casos, es mucho más trascendente. La juguetería de Carlos Carsí se desvaneció rápidamente entre la emoción de sus falleros y de un artista que ya piensa en cómo revalidar el premio.A la una estaba prevista la falla municipal sin admitirse los retrasos. Con ella se fue la parte principal del reinado de la fallera mayor de València 2019,y el final del ciclo de la actual directiva de la Junta Central Fallera. Quedaba por delante una larga noche de vigilancia en la ciudad, cada vez más despejada, pero en la que el último botellón, ya sin ambientación musical, se fue apagando poco a poco.Las Fallas de 2020 tienen muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo, quien estará al frente de la concejalía de fiestas, con unas elecciones a la vista y todas las opciones abiertas. Quien ostente la cartera de fiestas se encontrará con un calendario muy complicado. Serán las de 2020 unas Fallas, seguro, menos multitudiunarias, puesto que los días grandes serán de lunes a jueves. Y tendrán el enorme debate de cuándo permitir la apertura de las carpas. Y se antoja, vistos los movimientos de las últimas semanas, que la dirección de la fiesta será un caballo de batalla de todos los partidos políticos.Lano parece que vaya a cambiar en sus componentes. Ninguna comisión da señales de flojear. Ahora falta por saber qué pasa con los artistas. El Pilar acaba de renovar a Paco Torres. Convento tomará la decisión en breve. El futuro arrolla el pasado que se desarrolló anoche entre llamas.

