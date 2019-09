La noche fallera de la gran confusión

La elección de la corte de honor 2020 (la elección de las candidatas a fallera mayor de València 2020) pasará a la historia por un error. Humano si se quiere, pero que tal como se toman las cosas en la fiesta, es como para levantar ampollas. Aunque el concejal Pere Fuset aseguraba posteriormente que «la chica se lo ha tomado con mucha deportividad. Quiero que tenga claro que tiene toda la solidaridad de la corte. Ella ha reconocido que quizá le ha podido la ansiedad en ese momento». Lo que la protagonista aseguraba posteriormente es que una cosa es soñar con salir y otra es obrar incorrectamente de forma premeditada. Y es que no dudó en dar su versión: "si: ni yo ni nadie de los que estábamos hemos oido mi apellido. Porque en ningún momento se ha dicho. Pero es que no hemos oido prácticamente nada. Sólo Marta y algo que ya ni se entendía. Y todaos me han dicho que saliera, que era yo".

Se dijo Tejedo y salió Tendero

La historia es la siguiente: el secreario general se pone a cantar los nombres de las elegidas mayores. Además, con todas ellas decía el nombre de pila, aguantaba medio segundo y continuaba. Bien. En un determinado momento, c0n la octava elegida dice: «Marta Tejedo Belenguer». En el backstage salta como un resorte, feliz, Marta... Tendero. Ha entendido (o le han hecho entender, o las dos cosas) que es ella y la dejan pasar, mientras el secretario sigue diciendo «Falla Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells», mientras la compañera de sector, Deborah Pascual, ya elegida, da saltos de alegría. Los que saltan como un resorte son los miembros del jurado. ¡Que no es esa! Y al acabar el acto todos se encierran rápidamente. «Se les ha enseñado el acta y lo han entendido». Tanto, como que en la hoja ponía el nombre de la fallera del Marítimo y así se escuchó en la Fonteta. Algún frikifallero podría, en medio de esa locura que es el acta, podría darse cuenta que la Marta «de verdad» es rubia. «Los miembros de la Junta Central Fallera no saben quién ha salido. Si una chica sale, no pueden decirle que no salga porque tampoco lo saben».



Ese fue el insólito remate de la noche. Había pasado alguna vez en una preselección, pero no en la Fonteta, donde la sensibilidad es máxima. Marta Tendero, la que salió pero no era la elegida, seguramente recibirá algún reconocimiento, algún detalle, como el que le hicieron las elegidas: una flor. Para ella, la noche tuvo espinas. «Lo ha tomado con deportividad» decía Fuset posteriormente. Es una campeona internacional de pelota valenciana. Lo recordará toda la vida.

Así desfilaron las candidatas a la corte de honor 2020



Así desfilaron las candidatas a la corte de honor infantil 2020