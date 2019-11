Fallas 2020 al minuto: noviembre

Los Micaelos y Armando Serra

Recordarán que la pasada semana se celebró el concurso cultural "La Primera en la Frente", que organiza la Federación de Primera A, y que en la misma se hizo un homenaje al creador e ideólogo del concurso, Armando Serra. Pues bien, uno de los equipos participantes, el "Equipo A" de la falla Santa María Micaela, se llevó el cuadro que les acreditó, hace 16 años, como primeros ganadores del concurso, y que era obra del propio Armando. La foto es la del reencuentro del premio, su creador y los mismos participantes de aquella edición.





Los acompantes de la JCF, con su premio (Foto Agrupación Sagunt-Quart)

El número ganador en la final de la CategoríaB (Foto Falla Dama de Elche)

Antes y durante de los "Monólegs de Traca" (FB Federació Amics de la Pólvora)

El equipo ganador, con Consuelo y Paco Romero (Foto: Armando Romero)

Consuelo y la corte, todas con pantalón, en Canal (Foto: Armando Romero)

Anna Duggan, con Jesús Ortiz, de Artesanía Ortiz, uno de los colaboradores de la Cena de Cortes Infantiles

Sin movernos de Santa María Micaela, el jueves 21 presentan los proyectos y entrega una nueva edición de su premio Tabalet. En esta ocasión reconocen la más que dilatada y brillante carrera de Vicente Lorenzo, polifacético artista plástico.La comisión de Mariano Benlliure-Acequia Tormos cuenta los días para que se celebre su San Silvestre l'Empalme, la única en su género que organizan las comisiones de falla. Tiene carácter solidario y está estinada a Avapace. Siguiendo la norma de las carreras navideñas, es de metraje corto, 5 kilómetros (además de la carrera hay una marcha), y en este caso se acompaña de una paella posterior. La carrera empezará a las once y media de la mañana y recorrerá las calles y camino de la demarcación.La inscripción se hace en una de las empresas especializadas en carerras populares, Cronorunner, PINCHANDO ESTE ENLACE La Agrupación Sagunt-Quart celebró el acto de entrega de sus premios anuales coincidiendo con la exaltación de las falleras mayores. Hay uno que es de carácter doméstico, la Insignia d'Or, para reconocer una persona muy especial en el barrio. El agraciado ha sido el muchas y muy buenas veces presidente de Visitació-Oriola, Pep Martínez Cano. Y luego está la Saidïa d'Or. La individual fue para Ricardo Caballer, más que incontestable por su trayectoria (que podía haberse aplicado a Ricardo "abuelo", "padre" o "hijo" indistintamente por lo que son en la historia de la pirotecnia valenciana). Y el colectivo es de los que merece la pena destacar porque ha ido a parar a quien no recibe premios, porque tampoco los busca, y que hacen una labor tan oscura como absolutamente necesaria y que, aunque es voluntaria, no siempre está reconocida. ¿Quien? Pues el colectivo de Acompañantes de la Junta Central Fallera, aquellos que llevan en volandas a falleras mayores y cortes. Todo un detalle haber pensado en ellos.Primer premio (y, por consiguiente, líder en el ascenso a la Categoría A) y mejor decorado. Con ese brillante botín finaliza la comisión de Islas Canarias-Dama de Elche su participación en el concurso de "play back" de la Junta Central Fallera, en su Categoría B. Su "Children Save de World" fue elegido por el jurado como el mejor montaje artístico.Este es el resultado de la final:1. islas Canarias-Dama de Elche2. Ramiro de Maeztu-Leones3. Cádiz-Denia4. Pintor Pascual Capuz-Fontanares5. Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma6. Poeta Alberola-TotanaMejor decorado: Islas Canarias-Dama de ElcheMejor vestuario: Ramiro de Maeztu-LeonesMejor vocalización masculina: Pablo de la Fuente de los Santos (Poeta Alberola)Mejor vocalización femenina: Lucía Ortiz Tirado (Ramiro de Maeztu-Leones).La Federació d'Amics de la Pólvora de Benicalap, el colectivo que reúne a las comisiones de este barrio que organizan la "mascletà universal" del 19 de marzo, sigue desarrollando actividades para convertirse en una marca propia y para contribuir, de paso, a la realización del festejo de San José. Este último fin de semana hicieron una fiesta completa, "Monólogos de Traca" reunió un buen grupo de inteersados en pasar una tarde-noche divertida. Y lo hicieron, además, en la nave de la Ciudad del Artista Fallero, que demuestra nuevamete su polivalencia y la capacidad para albergar eventos de este tipo. No hay más que ver las imágenes que ha "colgado" la propia federación del antes y el después.¿Cómo se puede despedir un reinado? Con un selfi. Esta es la imagen del casal de Cuba-Denia, lleno de falleros, y Tamara Lorente haciéndose una última foto de recuerdo. Tamara fue una de las finalistas de la Fonteta y este fin de semana tanto ella como la infantil de la comisión ruzafeña, Aitana Anaya, finalizaban el reinado. Nótese, por cierto que en el acto de despedida, las dos fallera mayores salientes visten de valencianas (Tamara está en primer plano y a Aitana se la ve en la seugnda fila, junto al presidente infantil) lo que es todo un detalle. , lo que es todo un detalle.50 años de trajes, bandas e isignias, que quedará durante la semana, servirá para inaugurar la Semana Cultural de Poeta Altet-Benicarló. El lema "Evolución" sirve para recordar que la comisión celebra este año el 50 aniversario. Medio siglo ha pasado ya desde que, en 1971, plantaron por primera vez. En la actualidad, moviéndose fundamentalmente en la "segunda mitad de la tabla" de secciones, andan verdaderamente "desatados" de premios, cosa que tiene mucho mérito cuando se está entre terceras y séptimas posiciones. Tanto, que de los últimos 27 años no han fallado al "palet" en 23 de ellos. Ahora, con José Antonio Marco, son sólidamente competitivos. Tienen en el historial dos primeros premios: uno con Marco en 2014 (el año de su estreno) y otro en 1995 con Hernando Cortés. A lo largo de la semana, el casal acogerá más eventos, algunos de los cuales pueden verse en la sección "Fallas al Minuto" de esta web.Los artistas José Luis Ceballos y Francisco Sanabria han instaurado una línea creativa que es el regalo de moda con mayúsculas. No puedes quedar mejor que con un retrato realizado por los responsables de la falla infantil municipal de 2020, en el que las facciones se distinguen, incluyendo los mofletitos rojos marca de la casa. Esta vez es un regalo que le han hecho ellos a los protagonistas con motivo de su boda. Y Sandra Gómez, encantada con ello, no ha tardado en colgarlo en sus redes sociales. Un retrato no de la pareja, sino del trío, puesto que no podía faltar Pep.Y como estamos con retratos, hay otra línea diametralmente opuesta en trazo, pero no menos atractiva. Es la de otro artista fallero, David Ojeda, uno de esos creadores cuyas figuras se distinguen a la legua (y con tanto éxito). Días atrás estuvo en los estudios de LevanteTV junto a la fallera mayor de València. Y Consuelo Llobell salió con un dibujo inspirado en ella misma y en clave de fondo azul, el del vestido que llevaba el día de la llamada. Un estilo completamente diferente, pero no menos llamativo, que también le encantó.La Agrupación de Fallas del Carmen vuelve a la Interagrupación dos años después de abandonarla. La normalidad se está instalando poco a poco en las diferentes instituciones de la fiesta y esta es una nueva demostración de ello.La Inter, por cierto, entrega hoy los premos Pepe Monforte en su tradicional acto anual. Es otra muestra de esa normalización, puesto que el colectivo lo recibe la Junta Central Fallera, que recogerá su actual presidente, Pere Fuset, en representación de todas las docenas y docenas de personas que, todos los días, trabajando desinteresadamente en la organización de la fiesta no siempre de forma bien reconocida, como ahora. El premio individual es para el veterano fallero Ximo Roig.El libro "Ramón Espinosa. Artista Faller" de Gustavo Clemente, es la última aportación a la bibliografía de la fiesta. La completísima biografía de este artista, ganador dos veces de la Sección Especial, se ha presentado ya en diferentes espacios. Sin embargo, el acto del próximo día 21 es muy especial porque tendrá lugar en el casal de l'Antiga de Campanar, la comisión para que logró ambas victorias y marcó un hito en la fiesta. Y es especial porque, tal como se refleja en el libro, su salida de la comisión dejó una cierta herida por las formas. Ha pasado prácticamente una generación y este acto viene a simbolizar un reencuentro entre un artista y una comisión que están unidos, sí o sí, en la historia.El concurso "La Primera en la Frente" que convoca la Federación de Fallas de Primera A es una idea, como tantas otras, de Armando Serra. Y como está bastante mejorado de sus cosas de salud, fue especialmente emotivo que acudiera a su edición 2019, en el que se le hizo un homenaje. Porque Serra no sólo pensó en crear un concurso cultural de la fiesta, algo que no existía desde hacía años. También fue el impulsor de la propia federación. Fue, por ello, el gran protagonista de la noche.Aparte de Armando, los protagonistas fueron los cientos y cientos de participantes, que llenaron, y ya tiene mérito, el casal más grande de la ciudad, el de Gayano Lluch. Todos ellos afrontaron el clásico test; en esta ocasión de 40 preguntas. Y los seis equipos que sacaron mayor puntuación afrontaron la fase final.El ganador no se conoció hasta la penúltima pregunta, en la que el equipo Totfalles, formado por cuatro genios como son Juanjo Medina, Salvador Castelló, Juan Pedro Collado y Ángel Romero arrebararon la victoria a Gente de Fallas. Este último, sin embargo, también se llevó un concurso separado que patrocina El Turista Fallero.La fallera mayor, Consuelo Llobell, y la corte de honor participaron fuera de concurso y fue Consuelo también quien eligió las doce preguntas que tenían valor doble y en las que hizo un sabio mezcladillo de temas: sobrevaloró preguntas de fallera mayor y corte, palmarés de premios, cambios de denominación de fallas, demarcaciones...Llegan noches de alto voltaje. Esta noche, el concurso de "play back" de la Junta Central Fallera llega a una de sus grandes noches. Es la final individual. Apenas cinco comisiones tomarán parte en la misma. Desde hace tiempo, este concurso es especialmente selectivo. Hubo un tiempo en el que, de alguna forma, había participaciones "serias" y otras que eran más participar por participar. Aquí se prevé mucha competencia y selectividad.Por cierto, en la anterior sesión, la del pasado jueves, se produjo una curiosa circunstancia, que no pasó desapercibida al personal que lleva al dedillo la cuestión de estilismo. Consuelo y la corte decidieron asistir con un "dress code" basado en los pantalones. Las trece sin excepción. No: no era ni una reivindicación ni nada parecido. Simplemente así lo decidieron.Si la pasada semana se celebró la Cena de Cortes, este viernes 15 es el turno de las infantiles. Que años atrás también decidieron volver a reunirse y celebrar sus particulares fiestas conmemorativas en el que, en función de la edad, se dan cita niñas, preadolescentes, adolescentes y mujeres adultas. Será en el mismo escenario, la Ferradura y también con fines benéficos, para AdelaCV. Las organizadoras son las falleritas de 2008, las del año de Victoria Blázquez, convertidas, once años después, en jóvenes universitarias. Tanto, como que una de ellas, Anna Duggan, está en la corte mayor vigente. La hemos visto recogiendo obsequios para la rifa.Si el domingo electoral tiene lugar a primeros de noviembre, lo más normal es que pille a un montón de falleros y falleras movilizados entre proclamaciones, exaltaciones o actos de sector-agrupación. NO es de extrañar, por ello, que no fueran pocos los que acudiron a la urna con la indumentaria tradiciona.

Nos quedamos como ejemplo, con la foto de Lara Peiró. Que además tiene su historia porque es la fallera mayor de Manuel Candela-Beatriz Tortosa por segundo año consecutivo. Fue una de las preseleccionadas en Fonteta el pasado mes de septiembre y ahora está empezando su segundo capítulo. Tanto, como que el día anterior había sido su proclamación.





Pues no: no estaba todo inventado

Si alguien piensa que la capacidad imaginativa de las comisiones había tocado techo, se equivocaba, como es natural. Todo por la tematización o, simplemente, todo por inventarse un "sarao" suplementario. Es lo que va a hace Cuba-Buenos Aires durante la jornada del sábado. Paellas y música para pasar el día.

Podría decirse inmediatamente que es una fiesta de "Mig Any" tardona. Pero no: es la "Festa Tres Quart d'Any". Aunque técnicamente tendría que haber sido "Festa Dos Terços d'Any". Porque talmente que ese día faltarán cuatro meses para plantar las fallas y que el jurado las visite. Pero como originalidad, merece la pena. Sobre todo porque ofrecen participar a los no falleros.





la historia y anécdotas del concurso.

Blocs Platja tuvo la idea de crear un concurso "Cant de l'Estoreta" inspirado en el que celebra desde tiempos inmemoriales la Plaza del Árbol, para llevar esta particular cabalgata infantil a las comisiones del Marítimo. Al principio el que más, el que menos cuestionaba qué recorrido podría tener teniendo en cuenta el arraigo de la de la comisión del Carmen. Pues bien: han pasado 30 años y el concurso continúa vivo. Ya no se ha hecho "mayor de edad", sino que está en plena madurez. Es verdad que no es la locura del del Árbol, pero sí que cumple una labor social entre la chiquillería. Posiblemente las comisiones del distrito, eso sí, deberían prestarle más atención, ya que ninguna se acerca al del centro de la ciudad. El festejo se completa con bailes regionales y, en definitiva, proporciona una matinal de domingo suplementaria con alicientes.Pues bien, como los aniversarios hay que celebrarlos, el casal acoge desde el próximo miércoles 13 una colección de casi 400 fotografías con la historia de todas las ediciones anteriores del festejo. Forma parte de la semana cultural de Blocs Platja, dedicada al festejo que, desde hace tres décadas, les tiene puestos en el mapa de las comisiones que organizan festejos especiales.Quien quiera profundizar sobfre el festejo, el viernes habrá una mesa redonda con los coordinadores del festejo a lo largo de estos años, en el que se hará un repaso a







Un regalazo para la "Primera en la Frente"

La Federación de Primera A celebra mañana su concurso cultural La Primera en la Frente. En este mismo hilo comentamos la visita que hizo el presidente Paco Romero a Armando Serra, el ideólogo tanto de la existencia de la federación como del concurso. Ahora han desvelado que los ganadores recibirán entre los premios cuatro láminas originales, una para cada participante, del histórico artista. Pues es un premio de categoría.

Una falla para PayaSOSpital

"Somriures" es el lema de la falla infantil de Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch. Si el pasado año, la comisión de Malilla se llevaba a sus calles el Festival de Eurovisión, en esta ocasión cambia completamente el registro y dedica su falla a PayaSOSpital, la ONG que ayuda a arrancar una sonrisa a los niños hospitalizados. Vuelve a hacerlo de la mano de David Ojeda, uno de los artistas infantiles comprometidos.

Acosta y De la Guía, en acción (Foto Falla Zenete)

El próximo martes se celebra el concurso cultural "La Primera en la Frente" de la Federación de Primera A. Como bien se sabe. En esta ocasión incluirá un reconocimiento al gran ideólogo tanto de la federación como del propio concurso, que no es otro que Armando Serra. El que ha sido notable dibujante, cartelista, artista fallero y, sobre todo, creador de ideas, ha tenido no pocos achaques de salud en los últimos años, pero reconforta verle así de "templado" en la visita que le hizo el presidente Paco Romero.Las fallas con objeto social se imponen cada vez más. Porque las obras efímeras son también un buen altavoz para visibilizar situaciones y no sólo critica. Siguiendo esa línea, la comisión de Rojas Clemente plantará este año una falla que está dedicada a la figura de Servando Castelló, un enfermo de encefaliomelitis mialgica que se está dedicando a recorrer España para dar a conocer la enfermedad. Surgirá del taller de Víctor Navarro y tendrá como elemento principal una espectacular pieza central de unos 5 metros de altura que representa al propio Servando (conocido como "Low Battery Man"), haciendo su gesto más representativo: taparse media parte de la cara con una mano. Además de esta pieza, habrán otras que representarán la lucha de los afectados tanto con la enfermedad como con las personas que la ignoran y les hacen más difícil aún, si cabe, el día a día.La falla infantil, también de Víctor Navarro, estará dedicada al acoso escolar, manteniendo así la coherencia de temas sociales. La presentación oficial será el día 16.Rojas Clemente inicia así una nueva etapa, después de que en 2019 celebrara su 75 aniversario. Víctor Navarro ya ha hecho fallas con mensaje social muy interesantes, especialmente en la Universitat Vella.Inasequibles al desaliento, ya contamos que La Nova de Campanar ha buscado un nuevo emplazamiento para presentarse el próximo ejercicio como comisión de nueva creación. Si antes era Luis Buñuel-Rafael Alberti, ahora pasarán a denominarse Rafael Alberti-Serra Calderona. Esto quiere decir también que el emplazamiento de la falla lo "tiran" hacia el oeste. ¿Recuerdan donde se plantó la Menina de Manolo García, que era el cruce donde tenían previsto inicialmente? Pues ahora se va a una intersección más allá, en dirección a parque de cabecera.Esto implica también que cambia el escudo. Donde antes había una película de cine (Luis Buñuel), ahora hay una montaña (la Serra Calderona). Lo que se mantiene es el libro (Rafael Alberti).Un escueto comunicado a través de la web de la Junta Central Fallera ha desvelado que este año no habrá campeonato de fútbol sala de la Junta Central Fallera. Este campeonato se estaba demorando por la necesidad de licitar la instalación y finalmente, se ha cancelado. las comisiones que quieran pueden inscribirse en el de fútbol 7, que finalmente se disputará en los campos vecinos de El Terrer y El Palleter de Paiporta, y que empezará a mediados de mes.Se puede empezar siendo vicepresidente de la Junta Central Fallera y se puede acabar en un convento. O algo parecido. Si nos atenemos a lo que se vio este lunes en la Rambleta. Allí estuvieron José Manuel Acosta y Merche de la Guía defendiendo el pabellón de su comisión, Jesús-San Francisco de Borja ejerciendo de Sor Cosetta y Sor Bette, respectivamente, en el concurso de Teatre Faller. Con ellos ha empezado la categoría principal. Cico actores bajo la dirección de José Miguel González.La próxima semana, el día 12, se celebra el concurso "La Primera en la Frente", en el que la Federación de Primera A invita a todo aquel que lo desee a enfrentarse a un test sobre la fiesta. Este año, sin embargo, le añaden un aspecto nuevo: una mini-edición on line. Quien acierte todas las contestaciones entrará en el sorteo de un premio de 100 euros, una tarjeta de degustación en Vegamar y un detalle de Coca-Cola.Se trata de ocho preguntas variadas. El plazo para rellenarlas y enviar directamente el resultado finaliza el día 10.En marzo de 1971 se plantó "Coses de la nit". Medio siglo después, Escalante-Marina es una comisión ya con una trayectoria conocida y reconocida, que en 2020 plantará, por ello, su falla número 50. Por ello, está haciando un llamamiento a toda aquella persona que perteneció a la comisión para invitarla a participar en el aniversario. También están pidiendo fondos gráficos para enriquecer el archivo de la comisión y, por qué no, anécdotas para que el relato no se desmemorie. El lema de la campaña es "Queremos volver a verte".A lo largo de este medio siglo, Escalante-Marina ha conseguido un primer premio (en 2012, de la mano de Juanjo García), y untercero como galardones más altos. Curiosa fue la presencia de Salvador Espert Corachán, que durante muchos años sólo plantaba esta falla en València (de hecho, así ocurrió desde 1997 a 2008).Rescatamos un detalle de la falla Olivereta-Cerdá y Rico. Cuando llegó Halloween hicieron uno de los carteles más originales, si no el que más, con la ilustración de algo parecido a una fallera zombi.Inmediatamente después, y ayudados con una ilustración religiosa, su cartelería pasó a ser la de Todos los Santos y el lema "En record a totes les falleres i fallers que ja no estàn amb nosaltres". Un homenaje que es todo un detalle.