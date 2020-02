Las Fallas 2020 al minuto: Febrero. Vuelve el espíritu de 1997

Quien tuvo, retuvo y el paso de las generaciones transmite la implicación por la fiesta. Eso lo valoró especialmente la Unesco para declararnos Patrimonio de la Humanidad.

En 1997 coincidieron en la corte de honor Marta Faubel y Elena Ravello. Ya se conocían porque habían sido falleras mayores en Pla del Remei-Gran Vía. Durante ese año surgió el amor y con el timepo pasaron a ser cuñadas: Marta se casó con Gonzalo Ravello.

Ahora, en 2020, el cuadro de honor infantil lo protagonizan dos primos hermanos: Valentina Ravello Faubel, la hija de Marta; y Carlos Pascual Ravello, el hijo de Elena.

No llegó el premio mundial de fotografía

¡No ha habido suerte! La imagen de las falleras mayores de Convento Jerusalén de 2019, Elena Bolumar y Patricia Virosque, no ha obtenido el premio del concurso mundial de fotografía Travel Photographer of the Year, dedicado a imágenes obtenidas en reportajes inspirados en viajes. El irlandés Trevor Cole se llevó el primer premio con un reportaje realizado en Sudán, mientras que la mejor fotografía individual fue para Debdatta Chakraborty, de la India.

De cualquier modo, la imagen de las falleras, publicada por Marina Spironetti en la revista de la línea Korean Air, consiguió superar una criba de veinte mil aspirantes.



Las obras, de arriba abajho, de Trevor Cole, Debdatta Chakraborty y Marina Spironetti.



La banda de Jerónima Galés prepara su 25 A

El Ateneo Mercantil será el escenario del concierto con el que la banda de música de la coimsión Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad celebrará su 25 aniversario. Una agrupación que permanece como una sección de la comisión y que, de esta manera, invita a todo el que lo desee a escucharla en directo, pues es de entrada libre, el 9 de febrero a las 19 horas.