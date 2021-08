Cuando parecía que la crónica de la primera gran tormenta de la «plantà» se saldaba con daños menores, que los monumentos habían soportado valientemente el envite del agua y el granizo, llegaba la noticia: uno de los elementos de Sueca-Literato Azorín, la joven aborigen, caía al suelo, literalmente decapitada, y arrastrando a su vez otros elementos de la falla. Afortunadamente para la integridad de la obra, esta figura se encontraba en un lateral de la misma, por lo que la estructura central ha salido indemne, y la caída ha sido, en cierto modo, «limpia». Tanto, que poco después ya era izada nuevamente, aunque ahora queda la labor de restaurarla.

La caída se produjo bastante tiempo después de la tromba de agua, lo que hace prever que, como ocurre en estos casos, influyera el filtrado de agua en la estructura interior, impidiendo que se sostuviera a pesar del grueso listón de madera que hace las veces de cuello. En la comisión aseguraban, como suele pasar en estos casos, que lo mejor es que no había nadie en el interior de la falla en ese momento y no se ha producido ningún percance personal. Y es que, a las seis de la tarde se abrieron los cielos para dar un nuevo disgusto a los protagonistas de la fiesta fallera. Especialmente a los artistas, que vieron como las obras ya levantadas corrían el riesgo de ser literalmente machacadas por el granizo. Sin embargo, las Fallas de València han salvado un nuevo «match ball» porque la lluvia fue intensa, pero corta y el granizo sólo cayó en unas zonas de la ciudad. Con las calamidades sufridas en Sagunt y en Aldaia, el «cap i casal» ha sido escenario, falla Sueca al margen casi de un milagro. A la espera de ver cómo evoluciona una tormenta sumamente caprichosa, que aquí causa estragos y allí pasa desapercibido. Dejó desperfectos en algunas fallas más, pero ninguno imposible de subsanar, así como algún destrozo en carpas, que tendrán que remendarse. Y habrá que ver cómo digieren la tormenta durante la noche el resto de monumentos. Y es que las fallas no están hechas para soportar tormentas y menos para tormentas de verano. La «plantà» tiene arriba buena parte de las fallas más grandes. Pero la jornada fue intensa en la llegada de más y más piezas. Ahora ya corre prisa: quedan las jornadas de martes y miércoles para recibir y levantar y, a la vez, confiar que no haya episodios tan tormentosos como el de ayer, aunque el peligro continúa.

Vandalismo en Acacias-Picayo

Peligro también el de manos anónimas, o no tan anónimas, que ayer mutilaron una de las figuras de la falla Acacias-Picayo.

Y hoy, el indulto infantil

Hoy empieza el programa oficial. A primera hora, a las diez y media de la mañana, se conocerá el «ninot indultat» infantil, donde los pronósticos hablan de un posible doblete de Almirante Cadarso-Conde Altea, o la irrupción de Malvarrosa. Pero todo puede pasar porque el votante de esta edición es diferente al habitual.

Sigue aquí en directo el Ninot Indultat Infantil en nuestra web