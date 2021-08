El Ayuntamiento de Valencia no podrá desplegar el toldo de la Basílica para cubrir la Plaza de la Virgen durante las celebraciones falleras de septiembre y para otros eventos festivos en 2022. «No parece posible dado el estado de tramitación actual» del expediente, le contestó el área de Obras y Proyectos Urbanos al concejal de Ciudadanos Fernando Giner cuando lo preguntó en junio. Ayer, Urbanismo informó a Levante-EMV que no habrá toldo porque la Basílica tiene que enviar un informe al consistorio con algunos aspectos del proyecto. Sin embargo, otras fuentes municipales aseguraron a este diario que en noviembre del año pasado el arquitecto designado por la Basílica ya presentó una memoria justificada con una estimación económica del modificado del proyecto y una propuesta concreta. En marzo, el arquitecto de la Basílica preguntó al consistorio por qué no le daba una contestación para poner en marcha la restauración del toldo.

Sea como fuere de aquí al viernes es imposible que el nuevo sombraje desplegable esté listo para ser utilizado. Una lástima porque hubiera servido especialmente para proteger a los vestidores de la Mare de Déu, mientras colocan durante horas los ramos y también a los falleros y las falleras que van a participar en la Ofrenda, que se celebra el viernes y el sábado,con unas altas temperaturas propias del septiembre valenciano.

La estructura de la Mare de Déu dels Desamparats está acabada desde hace días. Y lo que se puede vislumbrar en la misma es que hay intención de generar un manto tanto en la parte delantera como en la trasera. Por lo menos, las cuerdas que marcan el dibujo están trazadas. Este año se calcula que la participación va a rondar,en el mejor de los casos, la mitad de un curso normal. También por este motivo no se ha colocado ningún retablo junto a la basílica para acoger más flor. Toda irá al «cadafal».