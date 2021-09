Las Fallas están, en estos momentos, en las antípodas de su segunda celebración. Dentro de seis meses exactos, la fiesta volverá a su calendario habitual. Si todo marcha como está previsto, y no hay cepas perniciosas del virus, se llegará en unas condiciones teóricamente más favorables, aunque posiblemente aún no completamente normalizadas.

Tenemos que ver el calendario desde el prisma de una normalidad avanzada. Pero mientras no pasen los meses no se sabrá qué cosas pueden celebrarse y qué no.

Tras articularse las recientes Fallas en fin de semana, ahora se vuelve al calendario natural, condicionado por el 19 de marzo.

Y según esto, las Fallas de 2022 serán, en muchos aspectos, el paraíso de los falleros. Por lo menos, para los falleros a los que sólo se preocupen por sí mismos.

San José cae en sábado. Eso quiere decir que el resto de días de fiesta grande serán todos entre semana.

A estas alturas, el fallero tiene asumido que, si cae entre semana su fiesta, tiene que el comercio, pedir permisos a cuenta de vacaciones o arbitrar medidas para poder disfrutarlas. Si no, no existiría esa fobia a trasladarlas de forma permanente a fin de semana. Es, en todo caso, lo único malo.

Este calendario significará una menor presión de visitantes. Y lo que es más importante, un 20 de marzo de descanso dominical. Cuando acaban las fiestas queda mucho por hacer, incluyendo dormir y recoger la indumentaria. Lavadoras y limpieza general. Todo ello podrá hacerse en la jornada dominical antes de regresar al trabajo y al colegio.

Carpas

De acuerdo con este combo (y contando con el reestablecimiento de la normalidad), el "Prefallas" será el 12 de marzo, sábado. Con lo que las carpas se montarán a partir, hora arriba, hora abajo, del martes 8 para estar disponibles el viernes 11.

Este calendario tiene su lado bueno para los vecinos. Tan sólo el lunes 14 tendrá apenas medio día "inútil", con carpas sin actividad. A partir de esa tarde, con los niños ya de vacaciones, se baja a la falla a la "plantà". Si se quiere, también bajará exponencialmente la actividad el domingo 13 por la tarde, pero en cualquier caso, la carpa será un trasto sin uso apenas unas horas. Sin ser la "tormenta perfecta" que habrían sido las Fallas de Marzo 2021 (nueve días non-stop), sí que es una fiesta prácticamente de carrerilla.

Para la hostelería será un mal año, incluso ya sin restricciones de movilidad. Unas Fallas entre semana atraen menos visitantes y, aunque las calles estén animadas o muy animadas, no serán el "reventón" de unas fiestas de fin de semana. Tampoco serán especialmente buenos, por el mismo motivo, para las Fallas de Especial.

Horario de la "Cremà", en duda

Las Fallas de Septiembre han dejado nuevas sensaciones, incluyendo que vale la pena cambiar algunos rituales, hasta ahora inamovibles.

Uno de ellos es el de la "cremà". Hacerla a las 20 y 22 horas parece mucho más razonable que no aguantar hasta la madrugada.

Con un día 20 festivo, se intuye que habrá más resistencia de la prevista para cambiar el horario. "No hay prisa por levantarse al día siguiente". Será cuestión de aplicar el sentido común y el pragmatismo.

Las fechas clave

Siguiendo el calendario tradicional, y tan sólo como referencia (ahora mismo, es sólo una quimera, aunque razonable), éstas son las fechas clave y su aplicación teórica en unas Fallas 2022, que son las mismas que en el año 2016, en el que la combinación de fechas fue la misma.

Ahora sólo falta que pueda ser una realidad.

27 de Febrero: Despertà y Crida

5 de Marzo: Cabalgata del Ninot

11 de Marzo: Inicio de uso de las carpas

12 de Marzo: "Prefallas", con actividades en la calle

15 de Marzo: inicio de la secuencia ritual con la plantà infantil hasta la cremà del 19.

Y en 2023...

Curiosamente, las Fallas de 2023 serán iguales a las del reciente mes de Septiembre, con "cremà" en domingo. Pero para entonces es de esperar, de desear, que estemos hablando ya de unos festejos absolutamente normales.