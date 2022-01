11·01·2022 20:37

Y esto genera debate. No le gusta a Gabi Aranaz porque sigue siendo anónimo y se corre el riesgo de que "algún jurado que ha hecho una barbaridad" pueda verse recompensado.

Se pone sobre la mesa que los que hay hecho "de las suyas" no sufran ningún castigo.

"Esto es una aberración. Es el único concurso que se hace anónimo. Todos los concursos tienen jurados conocidos, con nombre y apellido. Y los de "play back", y los de fallera mayor...".

(Rodrigo Núñez debe estar encantado con este debate)

Se pone sobre la mesa, como puede verse, que no hay ninguna razón explícita por la que los jurados de fallas no se conocen, salvo que los veas in situ.