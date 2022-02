08·02·2022 20:42

Preguntan por los aforos en la recogida del Ninot. Esto es importante.

Responde Galiana: "Os contesto de forma general: la reunión de la Mesa de Seguimiento no se ha producido. Y ahora de momento no puede ser porque la consellera está hospitalizada y le mandamos un beso. Todo el tema de aforos, ahora mismo, no os podemos contestar"

"Hay un decreto del 8 de octubre vigente que es bastante restrictivo. Hay que trabajar en él"

"Pero igual que os digo una cosa os digo otra: en una semana ha bajado la incidencia 900 puntos. La perspectivas son buenas, pero mañana puede aparecer otra variante...".