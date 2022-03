Las Fallas no terminan de mostrarse con tranquilidad. Es normal que, a lo largo de 19 días, pase algún temporal que, como este lunes, obligue a suspender una «mascletà», o que la «plantà» se vea afectada por el aguacero. Después de la Dana que martirizó las Fallas de Septiembre en unas fechas donde no suele llover y menos de forma tan salvaje, los interrogantes se ciernen ahora sobre lo que ha de venir. Los pronósticos a una semana vista no son del todo fiables, pero de momento no son nada buenos para la ciudad y, por extensión, para la fiesta. Después de unos meses de enero y febrero sin prácticamente inestabilidad

Salvo una amago para la jornada de martes, donde el peligro no está salvado del todo, ahora vienen varios días de cierta tranquilidad, pero la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a avisar del peligro de cara al sábado 12 -día con innumerables actos en la calle- con un alto porcentaje de posibilidades de que caiga agua. A partir de ahí, los diferentes portales coinciden en avisar del peligro de aguaceros prácticamente todos los días menos el 19. Se advierte de la llegada de una ciclogénesis, pero que, a día de hoy, se centran en el norte de la Comunitat Valenciana. Nadal-Martí se quedó ayer sin disparar y ahora falta saber qué se hace con el disparo y con los que se pudieran suspender en los próximos días. Normalmente se recupera alguno en acontecimientos como la Virgen o el 9 d’Octubre. Otra opción es aprovechar el domingo 20 para hacer un particular resopón de la fiesta. En este escenario tan poco estimulante, los artistas de Especial han empleado el lunes en llevar fragmentos de fallas a las demarcaciones. Las voluminosas y bien tapadas. Está demasiado cerca en el recuerdo lo sucedido inopinadamente el 1 de septiembre.