La asamblea evita la masificación en la elección de falleras mayores

La asamblea de presidentes votó en contra de «iniciativa popular», que pretendía que las preselecciones a fallera mayor de València aumentaran exponencialmente el número de elegidas, a razón de una por cada cuatro comisiones. Algo que se sustanciaba en que las finalistas en la Fonteta habrían pasado de 73 a 86, una auténtica locura para los jurados, que disponen de apenas quince días para llevar a cabo las pruebas. Era una propuesta que fue defendida desde uno de los sectores que tienen sólo dos preseleccionadas, Patraix, que defendía que «es más justo».

No hubo debate más allá de esta intervención y que desde la mesa se recordó que, en caso de prosperar, habría menos entradas a repartir en la Fonteta -algo es es mucho menos importante que la propia viabilidad del sistema-. El caso es que la votación fue bastante igualada, porque tuvo 73 votos a favor y 97 en contra.

¿Quien elegirá 3 y quien elegirá 2?

De esta manera que el sistema quedará tal como ha estado en los últimos años: todos los sectores elegirán tres candidatas salvo Patraix, Mislata, Russafa A, Russafa B y Poblats al Sud, que elegirán dos.

Antes, una hora costó desenhebrar el punto dedicado a la edad de las candidatas. Después de que hubiera que buscarle una solución -porque la ley así lo obliga- al limbo existente hasta ahora, en el que había las niñas entre 14 y 15 años no podían concursar. Un particular laberinto en que se entrecruzaban los textos legales: las normas tradicionales de la elección, el Reglamento Fallero y las leyes de rango superior para la no discriminación.

Tras el debate sobre la medida, finalmente se ha decidido modificar la propuesta troncal siguiendo el artículo 71.2 del reglamento fallero que establece que para presentarse a candidata a fallera mayor infantil deberá pertenecer a la comisión infantil y para presentarse a fallera mayor de València deberá pertenecerse a la comisión mayor. Una vez admitida la modificación, se ha aprobado la propuesta troncal. A la que después se le impidió modificar la cláusula de aumentar las candidatas.

Las candidatas a Fallera Mayor Infantil 2024 reciben los "números de la suerte" /

Las candidatas a Fallera Mayor de València 2024 y el número que las acompañará /

Más inversión en falla para recibir subvención

Después de quemar las energías en la cuestión de las falleras, la cuestión de monumento fallero quedó rápidamente finiquitada: los baremos para la clasificación de Fallas y la obligatoriedad de entregar las cuantías antes de verano.

Eso sí, Santiago Ballester anunció que va a haber una modificación en el pago de las subvenciones, apretando por abajo: solo se pagarán si se declaran, por lo menos, 2.500 euros en la falla grande y 1.100 en la infantil. No tiene nada que ver con la clasificación de Fallas, sino con el dinero municipal.

"Simulacro" por el limitador-registrador

Del limitador-registrador se anunció algo especialmente curioso: que una vez reunidas las concejalías, la próxima semana se llevará a cabo una prueba de sonido en la falla de la Merced «y a partir de ahí como tomar las decisiones. La intención es que para el año que viene esté totalmente claro».

Quejas ante el Arzobispado

Y hubo que esperar a la última intervención para la queja por la Procesión de la Virgen: «Las comisiones pasamos con una cruz, que no sé de donde la sacaron. Luego se paró la procesión, entraron los caballos, la cruz procesional de verdad y entonces desfilaron las entidades. Que la casa de Andalucía vaya en la procesión y nuestras falleras mayores no, pero por ir les llenemos de gente, no es de recibo». Ballester le tuvo que dar la razón y que llamarán la atención al Arzobispado. «Nos hemos dado cuenta. Han cumplido solo en parte lo que nos habían prometido».