Las Fallas de 2022 tendrán nuevamente un beso muy especial. Si el pasado mes de septiembre se plantó y quemó el esperado remate de la falla Cronista Beguer Esteve de Torrent, con la recreación de la foto de dos falleras besándose, en esta ocasión cambia el emplazamiento, los responsables y el sentido. Pero no por ello deja de llamar la atención por la alegoría.

"La Despedida" parece retratar, en esta ocasión, a una pareja de valencianos. O de falleros. Pero hay que fijarse en el detalle para constatar que no es así. La fallera está besando, a modo de despedida, al remate de su falla que, con la llama en la mano, anuncia su particular inmolación. Y es una figura fallera porque no tiene piernas, sino un caballete de madera. Y las alas anuncian que está a punto de subir al cielo de los "ninots".

Todo esto se podrá ver en la falla Archiduque Carlos-Músico Gomis, una comisión que lleva ya años apostando fuerte, y con éxito, por el monumento. De hecho, este ambicioso proyecto defenderá el primer premio de Segunda A conseguido el pasado año. En esta ocasión, el reto es muchísimo mayor, puesto que ha ido a parar a Primera B (la categoría solicitada), y con el presupuesto más bajo de la categoría.

Para ello, Ernesto Cimas presenta, en éste, su cuarto proyecto en la demarcación, un diseño de Carlos Corredera, que jugará en las escenas con conceptos de despedida.

Es el propio Corredera quien, a través de un vídeo, ha destacado que este espectacular remate (el alma del proyecto) "es una pareja muy normativa, pero también muy emotiva", en la que la madera cobrará protagonismo por estar más a la vista. A partir de ahí, escenas que recuerdan que las despedidas son inicio de algo, de otra cosa, fácilmente aplicable a todo tipo de situaciones, incluyendo la actualidad, en una estructura en la que el diseñador ha avanzado que habrá "un componente vintage, recordando las fallas de los años ochenta, en el que las escenas estaban elevadas, como si de un escenario se tratara, sobre una base".

Ernesto Cimas lleva una trayectoria muy prometedora en fallas de nivel medio-alto. Precisamente en Músico Gomis ha logrado sus dos victorias de entre las trece fallas que ya ha plantado y quemado.

Para la falla infantil, Músico Gomis también va cargada de energía. Continúa Vicent Gomar, y ya son trece proyectos, que incluyen tres victorias y tres primeros premios de ingenio y gracia. En esta ocasión, un proyecto relacionado con la alimentación, con ambientación de antiguo Egipto, contará con el diseño de Paco Camallonga. Repetirá en la sección Segunda, donde el pasado mes de septiembre consiguió el octavo premio.