Ganó el barrio. Ganó la familia. Ganó la espontaneidad y la ilusión. Ante los monumentos de Gayano Lluch no cabía un alfiler. Les llaman la marea naranja, ahora, de forma totalmente inesperada para ellos, han tocado el cielo. “No sabemos ni cómo celebrarlo” es la primera vez que esta comisión de Torrefiel, de Especial, gana el primer premio en los once años que llevan en la sección. En este caso ha sido en la infantil "Columbus" de Sergio Alcañiz.

Acaban de cantar los premios y la falla ganadora parece un pueblo entero. “Campeones, campeones!” gritan. Tantas voces al unísono evocan a un estadio entero llenando un pabellón con sus cánticos. El primer premio de la infantil fue toda una sorpresa. Se veían segundos, comentaban. Nunca había tocado. “No estamos en el centro”, decían. Pero el jurado ha cruzado el río y ha llegado hasta Gayano Lluch. Lucía Viana, fallera mayor infantil celebraba, aún atónita, lo que acababa de pasar junto al presidente infantil, Arnau Sanjuan Gracia.

"No nos lo esperábamos, pero nos lo hemos pasado bomba, nos hemos quedado afónicos de gritar", decían. "Va a ser verdad eso que a la tercera va la vencida", añadía Viana, en referencia a su tercer año de mandato y, también, el de la "recuperación".

Laura Godoy, Fallera Mayor de la comisión y César Rivero, presidente, no cabían en sí. "No nos lo creemos". Estaba todo el barrio, lo dijo César y se sentía en el ambiente. "Es una falla grande, una gran falla y además muy familiar, por numerosa que sea". "Esto nunca se espera, además sabiendo que somos de las fallas que están a la otra parte del río y creo que nos merecemos también un buen premio porque trabajamos por la fiesta". Ahora, están en primera línea. "Nos hace muchísima ilusión y queremos seguir estando aquí".

"Gayanooooooooooooooooo", gritaban desde un balcón. La falla respondía: "Bien!". "¡Sí se puede, sí se puede!", cantaban al unísono. "Nos esperábamos un segundo, nunca nos habían dado el primero, no cabemos en nosotros". Abrazos, lágrimas y mucha, mucha emoción. El premio llegó al barrio. Y Vaya que si llegó.

Pasó un rato hasta que llegó el artista, Sergio Alcañiz. Los falleros comentaban que, como ni por asomo se esperaba este puesto, estaba en su casa tranquilamente. Pero el claxon de su coche avisó de que había llegado y toda la falla se giró para recibirle. Un par de personas le cogieron en brazos y le auparon al tiempo que toda la comisión entera cantaba. "Campeones, campeones".

Alcañiz apuntó a este periódico que estaba "en shock". "Todavía asimilando, primero pensaba que se habían equivocado, pero fue un chute de euforia absoluto". Tras momentos tan duros en el sector, "esto te da energía para continuar", dice el artista que se estrena este año con Gayano Lluch.

El lema es "Columbus" y la creación, en la que lleva trabajando Alcañiz y todo su equipo más de dos años, recrea una civilización ideal, en la que se entrelaza la ficción y la naturaleza, donde "todos reman a una". "Hemos idealizado una sociedad envuelta en una isla en la que la convivencia está basada en valores, eso es lo que queremos transmitir a los niños y niñas", apuntó el artista a este periódico.

A parte de cientos de falleros y falleras, medios de comunicación, también acudieron al lugar los representantes de Convento Jerusalén, que este año se han quedado a las puertas, en un segundo lugar, para felicitar a la comisión. Seguidamente apareció Nerea López, Fallera Mayor Infantil de València, acompañada por la corte y el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

Pasaban las horas y la celebración no cesaba. "No sabemos ni qué se hace en estos casos, es muy fuerte", comentaba una integrante de Gayano Lluch. Esperábamos algún premio porque hemos apostado por el infantil pero el primero...ni por asomo". "Esto no tiene nombre ", completaba la Fallera Mayor de la comisión, Laura Godoy.

Se arrancaban a cantar cada cinco minutos. Y cada vez daba la sensación de que no cantaba una falla. Era un barrio entero celebrando que habían tocado el cielo, al otro lado del río.