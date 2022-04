El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha dejado abierta la opción a que la subvención municipal a las Fallas de 2023 no sea del 25 por ciento; es decir, que no dé un paso atrás de cinco puntos respecto a los dos últimos años. Se trata de una medida que pilló con el pie cambiado a todos, puesto que se contaba que la ayuda suplementaria aprobada en el pleno municipal se hacía a partir del 30 por ciento que se ha recibido en los años de pandemia y que, en principio, daba la sensación de que había quedado consolidada.

Así, Galiana aseguró que "partimos del 25 por ciento, pero si el presupuesto municipal de 2023 vemos que se mantiene, como es la intención, intentaríamos subir ese porcentaje el máximo posible".

Más allá, el edil, dentro del turno de ruegos y preguntas, advirtió que no está claro en que se sustanciará la ayuda aprobada en el pleno ni en concepto de qué. "Tenemos que hablar con los agentes de la fiesta para decidir cual es la mejor manera de darlo. Por si la idea de 2021 y 2022 -el célebre 75+75 por ciento- ha funcionado o no; es decir, si esa ayuda se ha visto en la calle". Salta a la vista que el concejal no cree que haya sido así, por lo que cuestionó "si las ayudas han de ir ligadas a la falla o a otra cosa. Empezaremos a hablar para ver cual es la mejor manera". A la vez que releyó los términos ambigüos del acuerdo municipal: "trabajar conjuntamente con el colectivo fallero y materializar ayudas directas a las comisiones para disminuir los efectos negativos causados por la pandemia, como en los dos años anteriores". Además de que "están en marcha los de pirotecnia, música y para las fallas que no se acogieron la plan bianual".

Este punto fue el más interesante de un pleno de disolución verdaderamente exprés, en el que el concejal repartió agradecimientos a una Junta Central Fallera que queda ahora en funciones a la espera de la elección de nuevos delegados y confección de la directiva. "Sólo espero que en este próximo año podais organizar y tener unas Fallas simplemente normales" aseguró.

Aunque sigue habiendo trabajo, incluyendo la recuperación de los festejos no celebrados por la lluvia: Gala Fallera y Entrega de Premios. De esta última confirmó que "la intención es que sea lo más parecida a la tradicional", lo que incluye el cierre del centro y habilitar accesos al mismo. "La fecha del 30 de abril se ha puesto porque había que consensuarla con los servicios municipales. Habrá un dispositivo para todo".