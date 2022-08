María Hércules Ferraro Falla Reino de València-Duque de Calabria 25 años

Decir «mi vida son las Fallas» sonaría a topicazo de fallera con ganas de hacer méritos. Pero si te apellidas «Hércules Ferraro» y eres de Reino de València-Duque de Calabria, está claro que estás diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Por eso, María asegura que «mi vida son las Fallas». Ahí van las razones: «mi abuelo fue presidente durante 36 años y mi padre, el presidente de todos estos últimos años». Rafael Ferraro y Vicente Hércules, para ser más exacto. Preclaros miembros de la misma. Con anécdota incluida: «fui la última fallera mayor infantil de mi abuelo en el año 2008 y la última fallera mayor de mi padre». Sin abandonar el hogar, porque la presidencia de la Falla del Regne ha pasado a su hermano. «Así completamos la saga. Y si: somos muy falleros».

Su hoja de servicios lo delata también: «He estado cinco años en la delegación de infantiles, ahora soy Delegada de Infantiles, he estado en el grupo de protocolo y en representación». ¿Y en las tablas? «No. Eso se lo dejo a mi hermano, porque lo hace increíblemente bien, y a los demás del cuadro artístico. He salido en la presentación bastantes veces, pero bailando. Alguna frase en infantiles, pero no, no he sido actriz principal».

Ahora ha sido fallera mayor en el año del regreso y, en el peor de los casos, ha podido disfrutar de una fiesta sin sobresaltos. Sin las incineraciones vandálicas y los desplomes de la pobre Lucrecia. «Ser fallera mayor no fue buscado. Apenas me faltaba una asignatura y el TFG y lo podía hacer. Vimos que empezaba a normalizarse todo en la fiesta y también mi padre me dijo que fuera pensando en ser fallera mayor porque ya le iba quedando poco tiempo en la presidencia. Como así ha sido. Aunque al principio tuve el temor propio de la incertidumbre, ha sido un año muy bonito por lo que supone resurgir».

Acaba de graduarse en Arquitectura «y estoy en prácticas». Con un camino natural formado por «cinco años estudiando y ahora me cogieron en prácticas hasta septiembre y quizá haga algunas horas hasta diciembre». Habrá que ver lo que pasa en la Fonteta. «Haré después el máster habilitante para poder firmar» con la idea de... «no lo sé. Tener un despacho propio es muy difícil. Veremos qué nos depara el futuro».

Algunas ramas de la familia ya han alcanzado las mieles cortesanas, pero sin compartir apellidos. Por ejemplo, María Andreu y Ana Bonora. Ahora busca una plaza en el cuadro grande que no tienen desde Ana Alonso en 2015.

Y la anécdota herculina, que no es nombre de pila, sino apellido. «Sinceramente, no sé de donde procede, pero es que, además, mi abuelo era Vicente Hércules Hércules. Creo que son todos de València». Hércules y del Regne es para tener toda la fuerza de la fiesta.