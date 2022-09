Las comisiones jóvenes, o relativamente jóvenes, necesitan un tiempo para que un miembro de su comisión pueda decir «soy de la falla de toda la vida». Isabel Palanca es una de las que lo puede decir porque, para cuando ella nació, hace 19 años, la comisión de Massarrojos, por entonces Mártires-Ibáñez Alonso, estaba todavía dando sus primeros pasos. Ahora está consolidada. «Todos en el pueblo somos de la falla», proclama orgullosa y exitosa: ella misma es una de las preseleccionadas ganadoras de primer primer premio de falla, el pasado mes de marzo. Y parece que, en su comisión, la Fonteta va en el pack: «mi antecesora como preseleccionada, Gloria Roca (lo fue para 2020), fue la primera preseleccionada de la comisión y también lo hizo después de ganar el primer premio».

Isabel, con 19 años, es del grupo de las jóvenes entre las 73 elegidas y esa es la razón por la que todavía estudia la primera carrera en la Universidad: «Magisterio Infantil en la Facultad de València». Pero el alto nivel de exigencia actual permite la versatilidad y las inquietudes: «Estoy en el último curso del Conservatorio de Moncada y toco el saxo». Con el futuro aún por definir: «Me gusta mucho la música y seguir los estudios profesionales. Quizá en el futuro decida relacionarlos y ser profesora de música». Toca en la banda del pueblo y en la del conservatorio «y trabajo de vez en cuando en lo que me sale».

Es del Massarrojos tradicional, del pueblo, no del barrio dormitorio. «No, no: soy de allí y toda mi familia lo es desde siempre. Abuelos, padres, tíos... si no vivimos allí, lo hacemos los pueblos de al lado». Una orgullosa hija de l’Horta Nord. «Tenemos casa, casa de pueblo, con sus dos pisos. Mis abuelos viven abajo y nosotros arriba».

Es fallera mayor de un único año. «Soy del 22. Salí en septiembre. Tenía muchas ganas y en la falla no se iba a presentar nadie. Con la infantil tengo mucha relación y al saber que ella sí que se iba a presentar, como yo me moría de ganas de serlo, ya no me lo pensé más. Se lo dije a mis padres, lo hice... y aquí estoy». Ahora, tras un año redondo en la comisión buscará un hueco en lo más alto, ese que llevaría a medio Massarrojos a acercarse «a València» a verla en la Ofrenda o en cualquier otro acto.