En la página 14 de la edición de Levante-EMV del 27 de julio de 2009 se publicó el póster con las preseleccionadas infantiles de 2010. En una misma fila hay tres preseleccionadas adultas del concurso de este año: Carolina Urgel (Ciudad del Artista Fallero), Sara Hernández (Hierros) y Aurora Sanchis (San Vicente-Marvá). Esta última logró el pase a la gran final, a la que sería corte de Ariadna, y, de hecho, ahora es la única de entre las 73 preseleccionadas que puede hacer doblete infantil-mayor.

Su vida está encaminada con el doble grado de ADE y Derecho «con idea de hacer un master, especializarme en finanzas y ponerme a trabajar». De familia que le viene: «mi padre es economista y siempre he tenido esa inquietud. Ahora quiero trabajar en un banco, en riesgos, dirección financiera, tesorería, contabilidad... hacia ese mundillo». Con tal de que no sea sugerir un fondo de inversión y que se desplome al tercer día. «Si pasa eso, me llamas» dice entre risas.

No es tripitidora. «Sólo en 2022». Y mientras no pocas esperaron a estar en el mercado laboral para ser falleras mayores, su tesis es la contraria: «Ya tenía que haber sido en 2021 y quería serlo mientras estudiaba porque pienso que ser fallera mayor requiere tiempo y trabajando tienes que ajustar más los horarios. Dentro de mí sentía que ya tenía que ser éste o no sería, y aunque no fuera un año normal, en casa apostamos por serlo. «A por todas», me dije».

«Fue la decisión más acertada, porque así mi abuela lo ha podido ver». En ese momento se le quiebra la voz. Hay que esperar un poco a que vuelva la serenidad. «Mucho he aguantado, que conste. No te cuento como fue la preselección».

Desde su paso por la corte infantil, su falla, San Vicente-Marvá, no ha vuelto por esas alturas. «Toda la vida soy de esa falla. Es la de debajo de mi casa, la de mi grupo de amigos». Y con el cambio de casal... «es la falla «de aún más cerca de mi casa». El alquiler se estaba complicado y el local es más grande y con más opciones para hacer actividades». Eso sí, han cambiado de plaza «estamos en Salvador Sastre con San Vicente. Más grande. Que además, fui yo quien hice los cálculos».

Y dentro de su vida casalera, remata con un cargo muy poco visto: «Estoy en la Delegación Ecológica. Para ayudar a reducir huella. ¿Cómo? Por ejemplo, organizando un mercadillo de segunda mano para comprar platos reciclables. Hay que marcar un poco la diferencia». Si ella marca la diferencia, ésta será ser la cortesana del doblete.