"Es una ocurrencia de Joan Ribó que no tiene el consenso de los sectores a los que afecta. Es un espectáculo de trilerismo político". Con este sentido crítico, el Grupo Municipal Popular presentará una enmienda de sustitución a la Comisión de Cultura que se celebra este jueves para evitar -que no podrá- que el festivo municipal que hay que recuperar por el domingo de San Vicente Mártir no vaya a parar al lunes 17 de abril, sino al viernes 17 de marzo, para ampliar los días de permiso laboral de Fallas.

Como se recordará, el equipo de gobierno quiere aprovechar ese día suelto para completar hasta cuatro semanas consecutivas de cuatro días laborables y así hacer una "prueba piloto" de esta fórmula laboral (el "Four Day Week"), que se viene estudiando como nueva fórmula de relación de conciliacion entre el trabajo y la vida privada. La propuesta saldrá adelante por la mayoría del equipo de gobierno . Los días de Fallas que serán festivos escolares en València Por contra, la otra opción era endosarlo a la Semana de Fallas, para así disponer de un puente de tres días, de viernes a domingo, para los días grandes de fiesta. El viernes 17 es el día de la entrega de premios grandes y la primera jornada de la Ofrenda. No habiendo festivo, aquellos que desean participar de la fiesta deben pedir día a cuenta de vacaciones o cerrar el negocio propio. "Rectifíquenlo" Las concejalas Marta Torrado y Julia Climent defenderán la enmienda al apelar a los días de fiesta y lo que consideran perjuicio comercial. "Joan Ribó ha desoído la propuesta de la Interagrupación de fallas de Valencia de trasladar el festivo al 17 de marzo, que sería una buena solución. Por eso pedimos en Comisión que se rectifique porque la semana grande de las Fallas sí que es tradicional y no librar un lunes sin ningún arraigo histórico. Debería reflexionar y darse cuenta que su medida perjudica a los sectores económicos de la ciudad y que no ha obtenido la aprobación de la CEV, Confecomerç o Confemercat. Esta oposición es muy sencilla de explicar, se acumulan cuatro lunes festivos de forma consecutiva, lo que supone prácticamente el cierre de una semana del comercio y su correspondiente merma de ingresos".