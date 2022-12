El programa de Fallas 2023 recuperará los disparos de pirotecnia descentralizada en barrios mediante el disparo de «mascletaes» nocturnas que se celebrarán los días 4 y 11 de marzo y que no habían sido incluidos en el programa que se dio a conocer la pasada semana en el pleno. Pero, a la vez, deja en el aire donde se dispararán los tres castillos principales de la Semana de Fallas, incluyendo la "Nit de Foc".

Se trata de la fórmula que se implantó durante las Fallas de Septiembre, y que ya había tenido lugar previamente en otros festejos, como el 9 d’Octubre de 2020, con los que se buscaba repartir el público y evitar el exceso de concentración de personas. Ahora, sin restricciones sanitarias, se trata de un ensayo de lo que en ocasiones se ha reclamado y que el alcalde también había expresado: que la pirotecnia no sólo se celebrase en la plaza del Ayuntamiento.

De cualquier modo, son disparos que no sustituyen la pirotecnia tradicional. Sigue habiendo miedo a retirar alguna de las «mascletaes» municipales de la plaza y se opta por añadir, en horario nocturno, un total de seis disparos al programa tradicional. Y que, de hecho, se organizan y pagan directamente desde el Ayuntamiento.

Estos disparos ya tuvieron lugar el pasado año en unas fechas similares, coincidiendo con los dos sábados previos a la fiesta grande. Todavía no se ha dado a conocer los lugares en los que se dispararán, aunque en las ediciones anteriores se celebraron en barrios como Campanar, Camins al Grao, el Grao, Nazaret, Jesús, Zaidía, etcétera. «Estamos hablando con Policía y Bomberos para que nos confirmen los sitios. Serán seis en total».

En ambas fechas ha previsto disparo nocturno en la plaza municipal el 4, al acabar la Cabalgata del Ninot y se ha eliminado el previsto inicialmente el 11 (el conocido como «Prefallas»). Con estos disparos lo que se aboga es por el reparto hacia lugares donde las comisiones y el público en general puede acercarse sin problemas.

Incógnita de los castillos

No es el único cabo que queda por analizar, puesto que el programa de fuegos sí que especifica que las «mascletaes» convencionales tendrán lugar en la plaza del Ayuntamiento, pero de los castillos no se señala la ubicación. Dicho de otra manera, no se incorpora «en el Paseo de la Alameda». Y hay que recordar que el castillo del pasado 9 d’Octubre ya tuvo lugar en el aparcamiento de Tarongers. Podría finalmente mandarse a llí por la celebración de otro evento en la zona o, directamente, por sacarlos del Jardín del Turia.

En concreto, los disparos que no están señalados son los de la noche del 16 de marzo (a las 24 horas), el 17 de marzo (a la una de la madrugada) y la "Nit de Foc" a la 1.30 horas. Tan sólo está confirmada la "Nit de l'Alba", la noche del 15 al 16, que tiene un pequeño castillo en la plaza del Ayuntamiento.

Las Galas, a fin de semana

La otra modificación del Programa de Festejos es que, finalmente, el regreso de la Gala de la Cultura al Teatro Principal no se hará por la puerta de atrás de sendos días laborables. En lugar de en jornadas de lunes y martes se celebrarán definitivamente el viernes, 17 de febrero por la noche (la gala de adultos) y el sábado 18 por la tarde (la de infantiles).