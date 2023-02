Un llamiento a la paz formó parte del discurso de la fallera mayor de València, Laura Mengó, durante la Crida.

Este es el mensaje:

Valencians i valencianes, falleres i fallers, gent de tot el món.

De nou, març es troba davant de tots i totes nosaltres i ho fa ple d'alegria i d’il·lusió... reunint-nos, com mana la tradició, en estes històriques Torres dels Serrans per a anunciar que JA ESTEM EN FALLES!!

València desperta a la festa, les Falles s'obrin al món i la màgia inunda els carrers de la nostra ciutat que lluirà esplendorosa envoltada en les seues millors gales...

Gales que es voran reflectides en la riquesa de la nostra indumentària, l'essència de la pólvora, el magistral treball dels artistes fallers, l'harmonia de les bandes de música, el color i el perfum de les flors, el llegat de la nostra cultura, folklore i tradició i com no, de la immensa devoció que sentim per la nostra Geperudeta, la Mare de Déu dels Desemparats i pel patró de les Falles, Sant Josep.

Falleres i fallers, vosaltres sou l'ànima de la nostra festa, qui treballeu de valent, amb esforç i dedicació... Qui transmeteu amb orgull, de generació en generació, la nostra identitat, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat...

Comencen els dies més desitjats per a qualsevol faller, així que gaudiu amb passió i entusiasme de la festa, sense deixar de sentir molt a prop als que estan lluny i als que ja no estan i ens cuiden des del cel...

Que els nostres valors com a col·lectiu facen que les Falles siguen un model d'inclusió, solidaritat, tolerància, pluralitat i germanor...

Una germanor que és el nostre estendard, i que volem expandir a cada lloc del món on hi ha un conflicte i impregnar així de PAU cada racó... Que hui siga també una crida a l’esperança per a tota la bona gent que pateix la guerra... Que les nostres veus s’eleven en una sola per fer-los aplegar el nostre alé.

No vull deixar de posar en valor el paper de la dona valenciana que hui podeu vore reflectida en dotze cors, que al costat del meu bateguen a un mateix ritme, el de la Cardioversió Valenciana... Elles són exemple d’entrega, elegància, valenciania, il·lusió i responsabilitat per representar a aquesta meravellosa ciutat i a aquesta inigualable festa.

Benvolgudes comissions, convideu a formar part de les nostres famílies falleres als veïns i veïnes de tots els barris de la nostra ciutat, dels 26 sectors fallers, des del primer a l’últim... Des d’Algirós fins a Saïdia... Perquè els casals són la nostra segona casa i hui, les Torres dels Serrans es converteixen en el casal de tots els valencians i valencianes... de tots els fallers i falleres de la nostra Comunitat...

Que la crida de la festa fallera aplegue a tots els pobles de València, d’Alacant i Castelló, a la resta d’Espanya i al món sencer...

Perquè les Falles no entenen de fronteres, perquè faller o fallera s’és de cor, de passió i de sentiment...

Faller és qui planta falla

Faller s’és els 365 dies de l’any

Faller és qui para taula al casal, qui aplaudeix a la comissió en cada passacarrer, qui posa mantellines en una vesprada d’ofrena...

Faller és qui ens arranca somriures i es converteix en família, en llar i en consells...

Per això, falleres i fallers, ompliu la vostra vida de Falles, alceu els vostres estendards, que flamegen en l'aire al costat de la nostra Senyera per a cridar amb totes nosaltres...

Visca València i visquen les Falles!