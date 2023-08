Hablar de la fallera mayor de Olivereta-Cerdà i Rico de 2023 es hacerlo de una persona que el día 15 de marzo, «con toda la comisión aplaudiéndome, fue el momento de llorar y hundirme, pero que a partir del 16 no me iba a amargar, plantaría lo que me dieran además del único ninot de la Exposición». Y lo que se llevó fue «la mejor falla que podía tener, mucho mejor que la que tenía prevista. Porque fue una falla de solidaridad de las comisiones vecinas y de los recuerdos de todas aquellas falleras que bajaron de casa sus ninots».