El puente festivo ha traído uno de los acontecimientos sociales del año en el mundo fallero. Pilar Giménez Santamarina ha pasado por el altar. La que fuera fallera mayor de València de 2010 ha contraído matrimonio con Curro Velastegui en una ceremonia que ha tenido lugar en la iglesia de San Juan de la Cruz.

Catorce años después de llevar la representación de la fiesta, y después de haber marchado a Madrid a trabajar, "Piti" regresa a València para iniciar una nueva vida con su ya marido, granadino de nacimiento.

La novia apareció en la iglesia de la calle Poeta Querol luciendo un traje de Atelier Rosas Rosa y peinada y maquillada por una de las que fueron componentes de su corte y especialista en estos cometidos: Marta Parra. La ceremonia fue oficiada por el sacerdote Juan Pérez, amigo personal de la novia.

No faltaron las falleras que la acompañaron como corte de honor, que en los últimos tiempos han celebrado varios enlaces de forma continuada, así como miembros de la Junta Central Fallera de aquella época. Desde la ciudad nazarí vino la familia del novio. Ella salió desde la casa de sus padres, la misma a la que acudió una multitud en tropel a finales de 2009 para conocer a la que iba a ser fallera mayor del año siguiente. Y él, desde el contigüo hotel Inglés, ese en el que se han alojado toda suerte de personalidades visitantes de la ciudad para un gran acontecimiento, que para el, para ambos, lo era.

Banquete y fiesta en Vallesa

La fiesta después se trasladó a la Vallesa de Mandor, prolongándose durante toda la jornada con la música en directo de The T-Chairs Band. Y mientras, el ambiente propio de un día feliz. Ahí se pudo constatar la nónima de invitados: la Junta Central Fallera, con dos presidentes de la misma, Félix Crespo y Francisco Lledó y directivos como Vicente Fayos, José Luis Vaello, Miguel Galán, Pepe Boix y Jorge Guarro. La corte de 2010 al completo (Carmen Segui, Beatriz Lluch, Marta Parra, Tamara García, Pepa Picó, Isabel Hernando, Patricia Sánchez, María Tomás, Carla Ibáñez, Sandra Sosa y Beatriz Hernani) y varias falleras de 1999: Amparo Morosoli, Marta Bernal, Bárbara Mora el caso más curioso: Isabel Hernando, que coincidió con ella en el doblete: ambas estuvieron en lo más alto en 1999 y 2010. También miembros de la comisión de Grabador Esteve-Cirilo Amorós, a la que pertenece en la actualidad y amigas que dejó de su paso por la tertulia Tiempo de Fallas, como Marta Agustín, Isabel Conejero, Paloma Redondo y Begoña Corts. Su fallera mayor infantil de 2010, Ariadna Galán, no pudo asistir porque está estudiando en los Países Bajos "y buenas lágrimas le ha costado no poder venir" comentaban sus padres, que sí que acudieron.

Dos viajes por lo más alto de la fiesta: 1999 y 2010

Pilar, "Piti" tuvo un doble paso por lo más alto de la fiesta fallera y ahora ha llegado a lo más alto de su vida, esa que dobla una particular esquina. Tracas y brindis anunciaron el inicio de una nueva etapa.