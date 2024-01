Toni Fornes lo ha vuelto a hacer y se ha convertido en el artista más buscado en los previos de la Exposición del Ninot. Las televisiones nacionales, pero en sus secciones de política lo han asediado para que explique la escena que ha presentado para la comisión de Pedro Cabanes-Conde Lumiares. Está haciendo prácticamente un "tour" televisivo. Con el debate sobre la amnistía en plena ebullición, el artista, especializado en ninots de gran impacto, incorpora a sus protagonistas en una escena que será de las más comentadas a partir de que la muestra se inaugure al público el próximo sábado.

En la misma aparecen Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, ambos con una inconfesable expresión de placer, haciendo, o aparentando hacer, sexo explícito en una cama en la que la sábana es la bandera estelada. Fornes no deja espacio a ninguna tendencia política y la oposición también aparece, tratando de levantar la tela para ver "qué se esconde debajo de la amnistía". Feijoó, reconvertido en gaviota (del PP) y Abascal, de perro de presa estiran de cada lado de la tela.

Preservativo XXL de Bildu

Completan la escena varios preservativos ya utilizados, que representan al resto de formaciones que sostienen al presidente del gobierno: Sumar, PNV, ERC y Bildu, en este caso, explicitando que el preservativo es "XXL".

Los ninots de Fornes crearon escuela ya a primeros de siglo, cuando los mensajes y las caricaturas que presentaba llamaban especialmente la atención. Aunque no hubo una figura más conocida que la que presentó para el Barrio de San Isidro, de la expresión de tres monjas contemplando un consolador. Una figura que tuvo que ser remodelada, tras no pasar el filtro de la oficialidad, y que fue tapada no menos explícitamente durante la visita de la entonces alcaldesa Rita Barberá.

Regreso tras el periplo colombiano

Fornes regresó hace unos años después de haber desarrollado su actividad artística en Colombia, a donde marchó buscando nuevos mercados. Recientemente, ya ha vuelto, firmando algunas fallas y trabajando para otros talleres. Este año, además, se cumplen 30 desde su inicio en la profesión y lo conmemorará plantando la falla infantil en esta misma demarcación bajo diseño de su hija.