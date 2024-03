Granos de solidaridad en Nou Campanar

Cansadas del "turismo gore"

La responsable de Valientes y el resto de vecinos del barrio tratan de convivir con el edificio calcinado desde la normalidad, pero lo cierto es que la herida sigue abierta. Amparo, panadera del Forn de Manuela, se mueve dando rodeos para no toparse con la finca. "Cada vez que la veo me pongo a llorar". La fallera mayor Mar Montañez explica que los niños aún tienen miedo porque muchos de ellos vieron las llamas en pleno apogeo. Y Amalia Correcher añade que la verdadera valentía es adaptarse a las cosas tal como vienen dadas. "Tener ahí de fondo no es tan agridulce. Lo que de verdad es agridulce es que lleguen a diario autobuses llenos de turistas. Vengo a ver el edificio incendiado, te dicen, y a mi se me parte el alma. A quienes tenemos que enfrentarnos diariamente con ese esqueleto nos da mucha pena el turismo gore", confiesa la responsable de Valientes.