Ninot Indultat Infantil | Duque de Gaeta y Mario Pérez ganan con una visibilización del Alzheimer

Duque de Gaeta era la figura máxima favorita para ganar el indulto infantil y los pronósticos se han cumplido. De esta manera, la comisión recupera la satisfacción de incorporar una figura al Museo Fallero, como ya hicieron en 2017 con Joan Blanch, en 2001 con Fede Ferrer y en 2000 con Javier Santes.

Y también permite incorporar en el palmarés a un nuevo artista: uno de los mejores sin duda del momento y que si en 2023 tuvo un año apoteósico, ahora empieza el curso 2024 con igual de buenas sensaciones. Llevaba ya años aspirando a salvar una figura del fuego y, de hecho, acumulaba subcampeonatos que, por fin se han materializado en triunfo.

La victoria se ha producido en la votación popular con una diferencia de 9253 votos por los 5.286 de Almirante Cadarso, la otra falla que partía entre las favoritas al indulto.

La figura no sólo venía avalada como "indultable". También había recibido, hace ahora un mes, el doble premio de Mejor Ninot de Sección (Especial) y Ninot con más Ingenio y Gracia.

La figura, además, fue de las primeras en llegar a la Exposición, hace ya mes y medio. Se trata de una figura que visibiliza el Alzheimer y en el que una anciana se está vistiendo de valenciana y a su alrededor , los nietos han llenado de post-its la habitación, para que no olvide las cosas más cotidianas. Con muchos detalles en poco espacio, "Comença per O", subtitulada como "Allà on mai s'ha de deixar caure ningú", la habituación muestra los diferentes elementos: "Llum", "Cadira", "Rellotge", "Ràdio", "Gos", "Ximenera"... también hay un juego de mesa para estimular la memoria. Mientras el nieto menor juega con sus fichas, el mediano lo hace con la mantilla, mientras que la nieta mayor le muestra al abuelo, que sí que está sano, una foto de la "iaia" de cuando fue fallera mayor en 1961. Cpn lo que se intuye que la "iaia" tendrá unos 78 años.

La comisión mantiene desde hace años una fluida relación con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer , que acudieron a la entrega de la figura.

Ganadores del Ninot Indultat Infantil los últimos 15 años

2010 Cantaora i versaor Joan S. Blanch Exposición-Micer mascó

2011 Un guiny a la pau Pedro Rodríguez Reino de València-Duque de Calabria

2012 Pasión Joan S. Blanch Na Jordana

2013 Fills dels núvols Pedro Rodríguez Reino de València-Duque de Calabria

2014 Un poquet més.. i el bosc es FUMA Joan S. Blanch Na Jordana

2015 Festes de carrer Joan S. Blanch Na Jordana

2016 El circ... oh Sergio Gómez Sueca-Literato Azorin

2017 Aigua Parc Joan S. Blanch Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

2018 L'últim Velluter Sergio Gómez Barri Beteró

2019 La càpsula del tiempo Bernardo Estela Císcar-Borriana

2020 L'Ofrena Enric Ginestar Almirante Cadarso-Conde Altea

2021 Batalla de Fores Enric Ginestar Almirante Cadarso-Conde Altea

2022 Mare Mòbil José Gallego Gallego Convento Jerusalén-Matemático Marzal

2023 Día de Pascua a l'Albufera Enric Ginestar Almirante Cadarso-Conde Altea

2024 Comença per "O" Mario Pérez Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

