Cambios para la Ofrenda de 2025 y menos participantes en la Dansà de les Falles

«Es muy bonito que desfile mucha gente, pero habrá que tomar medidas porque si no, las cosas no cambiarán. Y no se puede acabar a las tres de la madrugada. Se harán las propuestas y será la asamblea de presidentes quien decida». Con esta aseveración, el concejal de Fallas Santiago Ballester ha anunciado que en los próximos meses se elaborarán, depurarán y presentarán ideas para contener el festejo «porque este año han participado 110.289 personas entre falleros y músicos. Son máximos históricos». Cambiar sectores de calle de acceso, recuperar la idea de la sesión matinal, sancionar el exceso de participantes, reconfigurar los invitados… son ideas que están en el mercado para darle una vuelta a un festejo que sufre un claro caso de elefantiasis. Sobre todo, recordando la sesión del 17, donde «la comitiva oficial salimos con 55 minutos de retraso sobre el horario previsto» y que no solo tuvo el problema de acabar a las tres de la madrugada, sino que gran cantidad de niños de comisiones desfilaron bien pasada la medianoche. «Tenemos todos los detalles en excel, las comisiones censadas, las personas que pasaron… nosotros hemos procurado mejorar el festejo con el vallado en el recorrido y en la salida, y con los pasos señalizados de viandantes. Pero hay que tomar decisiones, que deberá decidir la asamblea».

No se prevén cambios en la directiva

Fue una de las reflexiones más llamativas del Pleno de la Junta Central Fallera, el de disolución, donde se hizo balance de unas Fallas difíciles, pero superadas «con la felicitación a las comisiones por parte de la alcaldesa por el esfuerzo realizado». Ahora, las delegaciones permanecerán en funciones mientras hay un mes de margen para elegir los delegados de sector y el concejal elabore su nuevo equipo. En el que, en principio, no habrá cambios en la directiva.

Así ha sido la Gala del Ninot /

La Gala del Ninot fue "acertada"

De los días de Fallas también se recordó la entrega de premios. «Teníamos mucho miedo por la cantidad de gente que se preveía el 17 por la mañana. Y, sin embargo, se terminó 15 minutos antes de lo previsto para poder montar el dispositivo de la “mascletà”». A pesar de lo cual consideraba que «fue acertado» celebrar la contestada Gala del Ninot -quitando los premios de Mejor Ninot de la entrega del 17-. Y también advirtió que «no todas las comisiones no cumplieron el horario porque no estaban cuando tocaba».

Se medirán los ninots de la Exposición

También se anunció que el próximo año regresarán los medidores de ninots en la Exposición, tras haberse detectado que no pocas participantes se excedían de las dimensiones aprobadas por la asamblea, y que, en puridad, debería llevar a la descalificación de la figura o a su reforma forzosa.

Así ha sido la dansà infantil 2023 / Germán Caballero

Reducción en la Dansà de les Falles

En el pleno también se anunció, sin decir explícitamente la cantidad y la forma de reglarlo, que la “Dansà de les Falles” en vísperas de la festividad de la Virgen, reducirá el número de participantes “para dignificarla”, atendiendo a que “hay una participación excesiva y es necesario que luzca mejor” en alusión al aforo de la Plaza de la Virgen. Eran casi 300 parejas y se anunció que la reducción podría ser de varias docenas.

Cruz Procesional y más temprano en la Virgen

Por contra, sí que se anunciado que la Cruz Procesional abrirá el desfile de las comisiones en la Procesión de la Virgen de los Desamparados en la edición de este año (el 12 de mayo). El festejo, por cierto, adelantará su inicio media hora para no acabar tan tarde: empezará a las cinco y media.