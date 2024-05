Corretgería anuncia un fichaje "bomba" para las Fallas 2025

Corretgería-Bany dels Pavesos ha anunciado una de las contrataciones más llamativas para las Fallas de 2025: el regreso, con los monumentos grande e infantil, de David Moreno, después de cuatro años de ausencia. Con esta contratación, la comisión vuelve a hacer una apuesta importante por firmas de prestigio que, a pesar de su modestia de medios, durante mucho tiempo les ha permitido estar en un lugar privilegiado del mapa de la fiesta.

David Moreno es uno de los artistas más prestigiados del panorama artístico del Siglo XXI en las Fallas. Su estilo personal y evolutivo, su tratamiento de las temáticas y su ruptura con cualquier convencionalismo heredado le ha hecho ganarse el reconocimiento de la comunidad fallera. Aunque ésta no lo haya traducido en premios, si con los premios se mide el grado de calidad de un artista. De hecho, no puede menos que sorprender que, a lo largo de su trayectoria, solo haya logrado dos victorias y en categorías buenas, pero no la élite: Tercera y Cuarta, ambas en Jesús-San Francisco de Borja. Es esta comisión, de alguna manera, la que la catapultó, puesto que, aunque ya había hecho sus pinitos en la Sección Especial en el inicio de su carrera, en l'Antiga de Campanar, fue en Zenete donde dio el gran salto al alzarse en 2010 con el tercer premio de la sección.

Barrio de la Luz, Mercado Central, Doctor Collado, Convento Jerusalén y Nou Campanar también fueron demarcaciones en las que plantó. De hecho, fue el autor material de la última falla, aquella Ekklesia que, en colaboración con Miguel Arráiz, se llevó el primer premio de Fallas Experimentales antes de que una ráfaga de viento la echara a tierra, en lo que se interpretó como una metáfora de la comisión más importante del siglo aun a día de hoy.

Aquella falla, a la vez, le abrió las puertas para plantar una falla en el festival Burning Man del desierto de Nevada al año siguiente. Una obra que finalmente regresó a València y que, tras ser exhibida en el Centro del Carmen, ardió en 2017 en Torrent. Precisamente en esta ciudad también mantuvo su participación en Fallas.

Después de aquella experiencia, protagonizó el regreso de Espartero-Ramón y Cajal a la élite, plantando de 2017 a 2021, año en el que decidió darse un respiro. De hecho, anunció su adiós en diciembre de 2019, pero tuvo que esperar a que pasara la pandemia para poder confirmarla.

Comisión que no necesita presentación

Corretgería no necesita presentación a la hora de exhibir su músculo artístico. Pero bastan tres referencias de otros tantos artistas que cosecharon numerosos primeros premios. Por ejemplo, Guillermo Rojas, quien protagonizó una serie de cinco victorias seguidas con proyectos, algunos de los cuales fueron considerados como "la mejor falla del año" a pesar de militar en secciones inferiores. También aquí se catapultó Sergio Amar y apenas hace diez años, en las Fallas de 2014, presentaban al mundo un artista que ya había roto la mano en poblaciones, pero que dio un giro a todas las estéticas infantiles: Iván Tortajada.

La propia comisión lo dice con convencimiento. "Desde el año 1871" (acaban de celebrar el 150 aniversario) "hemos conseguido plantar fallas que serán recordadas a lo largo de la historia" aseguran en la comisión, cuya apuesta artística siempre ha sido notable. El pasado ejercicio, por ejemplo, el regalo de falleros de honor eran láminas autografiadas por Jesús Arrúe con una reproducción del grafiti de David Bowie.