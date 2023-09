Las pequeñas y medianas empresas constituyen el 90 % del tejido empresarial de España. De ellas, todavía hay un 40 % que no ha abordado su camino hacia la digitalización. Esta brecha digital supone que pierdan competitividad en un mercado cada vez más exigente. Sin embargo, muchas no pueden afrontar los elevados gastos que requiere este cambio de mentalidad.

Con el programa NextGenerationUE de ESIC, las pymes de entre 10 y 249 trabajadores se podrán beneficiar, a coste cero, de la mejor formación y mentorización, con un claustro de profesorado y mentores de reconocido prestigio, para liderar su transformación digital. Virginia Serrón Figoli, Manager B2B Generación Digital del área Corporate Education de ESIC Valencia, comparte con Levante-EMV las claves de la iniciativa.

PREGUNTA: ¿Qué es programa NextGenerationUE y cuál es su objetivo principal?

RESPUESTA: NextGenerationUE es es una iniciativa, liderada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía y Transformación Digital, cuyo objetivo es la gestión digital de las pymes. La iniciativa, también coordinada por la Escuela de Organización Industrial (EOI), pretende, a través de formación y mentorización, dotar de conocimiento, de herramientas y de competencias a los directivos de las pymes para que tengan la capacidad de desarrollar su Plan de Transformación Digital. Es importante destacar que es un programa que forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales, enmarcado dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, y que está a su vez subvencionado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Esto significa que es una formación que está 100 % bonificada.

PREGUNTA: ¿Qué tipo de formación facilita ESIC dentro del proyecto a las empresas interesadas en digitalizar sus compañías?

RESPUESTA: Es un programa de 140 horas lectivas, más diez horas de mentorización para cada alumno. El contenido está predefinido por la EOI. Primero se enmarca al alumnado dentro de la situación actual del mercado y la importancia de digitalizarse; se habla también de cómo la digitalización puede mejorar la experiencia del cliente; se tratan distintas herramientas, distintas aplicaciones digitales... En definitiva, es un programa muy completo. Tiene cinco módulos en los que se aborda desde lo que es el contexto o las herramientas digitales que se aplicarán en cada caso, hasta la cultura de digitalización necesaria en las pymes.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los requisitos para que una empresa pueda acceder?

RESPUESTA: Los requisitos son los siguientes: pymes entre 10 y 249 trabajadores que estén ubicadas en la Comunidad Valenciana, es decir, que su CIF tenga el código de la Comunitat Valenciana. En el proyecto se pueden inscribir dos participantes máximo por cada empresa. La iniciativa está orientada a directivos o personas con responsabilidad dentro de un área o un departamento, sin ningún tipo de restricción por sector. Aún hay tiempo para apuntarse, acabamos de abrir el plazo. De hecho, el proyecto se alargará hasta abril de 2025. Todos los meses tendremos varias convocatorias en distintas localizaciones: en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Gandia... Queremos poder llegar al máximo posible del tejido empresarial.

PREGUNTA: ¿Qué beneficios obtienen las empresas que participan en el programa?

RESPUESTA: Hay muchos beneficios para la empresa. Les estamos dotando de conocimiento que les va a permitir ser más competitivos en un mercado cada vez más exigente. Van a poder tener, además, una mayor oferta para sus clientes. A nivel interno, cabe destacar que las pymes están constituidas por personas que necesitan también estar actualizadas. Eso es muy importante. Asimismo, se abre la oportunidad de internacionalizarse y ser competitivas a nivel internacional. Digitalizarse ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. Si no estamos digitalizados, no somos competitivos, y si no somos competitivos, estamos abocados al fracaso.

PREGUNTA: ¿Cómo se seleccionan las empresas que pueden participar a través de ESIC?

RESPUESTA: Simplemente siguiendo los parámetros que hemos comentado antes. Al final lo que se pretende es que el máximo posible de pymes, dentro del rango de 10 a 249 trabajadores, puedan participar. Los fondos de la Unión Europea son para eso y a nosotros nos hace especial ilusión poder trasladar esos fondos a la mayor cantidad posible de empresas. Es un dinero que está destinado para ellas, y si no lo usan se tiene que devolver. Hay que entender que esto es un beneficio. El programa está valorado en 11.850 euros por persona. Estamos hablando de que una pyme dispone de casi 24.000 euros en esta iniciativa. Entiendo que nadie quiere renunciar a esos casi 24.000 euros. No se le va a cobrar nada. Esto es importante porque hay mucha gente que le genera inquietud. Cuando hablamos d ecoste cero es de verdad.

PREGUNTA: ¿Qué tipo de habilidades y conocimientos pueden adquirir los empleados de las empresas que participan en el programa?

RESPUESTA: Son conocimientos a nivel transversal. Aprenderán la cultura alrededor de la digitalización necesaria para las pymes. Desde el punto de vista comercial, descubrirán cómo influye el digitalizarse para dar un mejor servicio a los clientes. Todo esto se traduce en calidad, mejora de la experiencia del cliente y mejora en los resultados de la empresa. Es importante digitalizarse, ya no como un capricho, sino porque si no te digitalizas no eres competitivo, y si no eres competitivo no generas beneficios. Por lo tanto, la vida de la empresa se acorta.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los principales desafios que enfrentan las empresas al digitalizar sus operaciones y cómo ayuda NextGenerationUE a superarlos?

RESPUESTA: Por un lado, hay que tener la mentalidad de digitalizarse. Yo creo que lo más importante para poder sacar adelante este programa es tener la mentalidad, tener claro que esto forma parte de una exigencia que marca el mercado. Ese es el principal desafío. Nosotros en el programa tenemos un equipo docente que es fantástico, son profesionales en activo que controlan y conocen perfectamente la materia, están muy actualizados. Una ventaja muy importante es que tenemos una vinculación muy estrecha con el tejido empresarial. Sabemos cuáles son las necesidades de las empresas, cuáles son las exigencias, y todo eso lo reflejamos y lo volcamos en los contenidos que trabajamos. Por eso, el principal desafío es tener la mentalidad de digitalizarse. El resto ya lo ponemos nosotros.

PREGUNTA: ¿Cuál es el proceso de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las becas en las empresas beneficiarias?

RESPUESTA: Son 140 horas de formación y diez horas de mentoría. ¿Esto que significa? Que mientras se va haciendo la formación, de manera paralela, van teniendo mentorías a nivel individual para aterrizar los conocimientos e ir trazando ese Plan de Transformación Digital que luego implantarán. La idea es que el alumno que participe en este programa adquiera los conocimientos y las competencias necesarias para desarrollar su plan de transformación y que cuando termine el programa lo tenga listo para implantarlo en su negocio.

PREGUNTA: Entonces ESIC constituye una oportunidad única para romper definitivamente con la brecha digital.

RESPUESTA: Tenemos una gran vinculación con el tejido empresarial. Para nosotros es una manera de devolverle también a las empresas con las que colaboramos ese apoyo. Hemos sido adjudicatarios de estos fondos europeos y lo que queremos es llegar a todas estas pymes. Es una oportunidad para nosotros y queremos aprovecharla con aquellas empresas con las que tenemos esta vinculación y con las que no tenemos todavía, empezar a tenerla también.

PREGUNTA: Cómo comentaba antes, el programa está subvencionado al 100 % por los fondos Next Generation UE. ¿Qué supone esta inyección económica?

RESPUESTA: Por un lado, es una satisfacción que nos hayan dado la confianza de gestionar estos fondos. Y, por otro lado, es una manera de democratizar este tipo de formaciones, que están muy bien planteadas, con un contenido de muchísima calidad, docentes de alto nivel y que para acceder a ellas de manera particular tiene un coste bastante elevado. Poder ofrecerlas de manera gratuita pues es muy gratificante.

PREGUNTA: Sois líderes en Marketing Digital, y además siempre al lado de las empresas que lo necesiten. ¿Cuál es vuestra misión?

RESPUESTA: Nuestra misión es transformar personas, despertar vocación. Tanto los que ya tienen sus negocios, como las nuevas generaciones que se están formando, son los que van a cambiar el mundo. Nuestra misión es dotarles de los conocimientos necesarios para eso. Es muy importante poder darles una motivación y ser un referente para inspirarles.

PREGUNTA: ¿De qué manera invitaría a las pymes a participar en el programa?

RESPUESTA: Me gustaría trasladarles la importancia de digitalizarse para seguir estando vigentes y ser competitivos. También recordarles que estos fondos está ahí para ellos, que si no los aprovechan se devolverán. Sería una pena perder una oportunidad tan potente como esta. Esto está enmarcado dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España que se promueve para poder recuperar la actividad empresarial tras la covid-19. Siendo conscientes de que el 90 % del tejido empresarial de España son pymes y que más del 40 % todavía no ha dado sus primeros pasos en la digitalización, el momento de hacerlo es este. Tenemos los recursos, no deberían de haber excusas.