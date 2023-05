El mundo empresarial y laboral es cada vez más competitivo. Por una parte, los jóvenes completan al máximo su formación en las universidades: grado, máster, cursos… Y el nivel de preparación es muy elevado a todos los niveles.

Por otra parte, las organizaciones y empresas demandan trabajadores altamente cualificados, que aporten valor añadido a sus proyectos, candidatos que demuestren sus competencias personales y profesionales, mucho más allá de acreditar un grado universitario. Por ello, es fundamental saber diferenciarse y visibilizarse entre los empleadores en el mercado de trabajo.

La Universidad CEU Cardenal Herrera asumió hace casi diez años este desafío diseñando un ecosistema de microcredenciales pionero en España que promueve la formación en competencias de los futuros profesionales como garantía para su empleabilidad. Un modelo propio de certificación en competencias a través de las denominadas microcredenciales.

Las microcredenciales CEU son certificaciones digitales, avaladas por la universidad, que reconocen y acreditan las competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de la carrera. Uno de sus objetivos es aportar visibilidad al estudiante en el ámbito profesional, a través de las redes sociales de captación de talento y búsqueda de empleo, nacionales e internacionales. Y, además, proporcionan seguridad a los reclutadores, porque, con un solo clic, pueden acceder a las experiencias y actividades que sustentan las competencias que han reflejado los candidatos en su currículum digital.

Seis ejes para la empleabilidad

Este innovador ecosistema de microcredenciales prepara y certifica a los estudiantes de esta universidad en las competencias más demandadas en la actualidad distribuidas en torno a seis ejes: el compromiso ético, su experiencia internacional, su capacidad de aplicar el método científico, el dominio de idiomas, la digitalización, así como numerosas soft skills y otro tipo de competencias vinculadas con la inmersión y socialización laborales.

Todo un universo de microcredenciales que permite que los estudiantes personalicen su experiencia formativa en competencias a través de los denominados caminos de aprendizaje diseñados por cada titulación para lograr un perfil profesional diferenciador.

Y es que un título universitario, más allá del prestigio de la universidad que lo expide, es solo el primer paso en la formación de los profesionales que requiere la sociedad del siglo XXI. Un contexto en el que las empresas seleccionan a sus candidatos a través de “skills-based hiring”, para reclutar a profesionales flexibles, capaces de adaptarse y responder eficazmente a entornos cambiantes y preparados para trabajar en equipos multidisciplinares e internacionales.

Itinerarios de aprendizaje

En España, las universidades CEU son pioneras en la creación de itinerarios de aprendizaje para estudiantes universitarios. En Europa y Estados Unidos, prestigiosas universidades también han desarrollado proyectos similares para generar valor diferencial entre sus estudiantes y tener mayores oportunidades profesionales (The State University of New York, Utah University, Purdue University, Michigan University).

Éstos consisten en un itinerario de aprendizaje gradual compuesto por microcredenciales en distintas etapas. En cada etapa (cursos o niveles) el estudiante puede conseguir distintas unidades de microcredenciales que acreditan un resultado de aprendizaje (learning outcome).

Al finalizar cada etapa el estudiante consigue un milestone (hito) que acredita la adquisición de la competencia en un nivel concreto. Si el estudiante finaliza todas las etapas, consigue el itinerario al completo acreditando la adquisición de la competencia, teniendo un mayor contenido informacional en los datos de la microcredencial final obtenida y proporcionando un valor diferencial en el mercado laboral.

Entre sus beneficios está personalizar las experiencias de aprendizaje, motivar al estudiante para ir avanzando en el logro de las microcredenciales y alcanzar un perfil profesional más completo y competitivo.