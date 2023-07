La reducción a sólo un día de la consulta médica alarma a las familias en Sellent

Con la llegada del verano, los pueblos pequeños agudizan su ya de por sí preocupante carestía de servicios básicos. Los vecinos de Sellent, pero también de otras localidades de la Vall del Xúquer, sufren una importante reducción en el horario de la atención sanitaria. Hasta tal punto que esa localidad tan sólo puede ofrecer a sus vecinos un día de consulta médica a la semana. «Nos preocupa que esta situación llegue a cronificarse porque nos condena a desaparecer», lamentaba ayer el alcalde, Jordi San Martín.

Si bien es cierto que el servicio de enfermería sigue activo a diario, entre semana, no es suficiente para atender las necesidades sanitarias de un pueblo que, por pequeño, se siente «discriminado y desamparado». «La coordinadora del área nos explicó que de normal tenemos seis médicos, uno para cada pueblo: Sumacàrcer, Sellent, Cotes, Alcàntera de Xúquer, Beneixida y Càrcer. Al llevar las vacaciones, el servicio se ha reducido y ahora tenemos tres para los seis», explicaba San Martín, que se mostraba resignado al tener que lidiar con un problema así al poco de ser elegido alcalde y en un asunto que ni siquiera depende del ayuntamiento.

Habitualmente, a Sellent acude un médico al día, que ofrece una atención de unas dos horas. «Cada jornada se atendían de normal a unas siete u ocho personas. A partir de ahí, en horario de tarde ya debíamos acudir a Càrcer si ocurría algo urgente, ahora viene sólo un día a la semana», comentaba el alcalde.

Los vecinos preguntan

La nueva organización ha generado un comprensible malestar en una localidad envejecida y que presenta un elevado riesgo de despoblación. «Todo el mundo pregunta qué pasa y nos piden que regrese el servicio que teníamos hasta ahora. Y parece que se da por sentado que vamos a seguir así todo el verano. Somos un pueblo especialmente de personas mayores. No todas poseen un vehículo o están en disposición de utilizarlo.

Es una situación demasiado precaria e injusta», aseguró al respecto San Martín, que como mucho aventuraba a especular el motivo de la reducción horaria: «Cuando ves estas cosas y hablas con gente del mundo sanitario, solo piensas en que algo falla si no pueden cubrirse las bajas o las vacaciones. Se da prioridad a cubrir las plazas de grandes ciudades, de la costa o de los hospitales, que está bien que se reponga el personal, pero los pueblos pequeños nos vemos perjudicados porque nadie acepta un contrato corto, posiblemente mal pagado y en lugares como los nuestros. Aunque sea algo temporal, entendemos que no es justo», reiteró con cierto desazón.

El nuevo horario, que tan solo ofrece atención un día a la semana, hace que el propio alcalde eche de menos el servicio anterior. «Como defensores de una sanidad pública, gratuita y de calidad, lo que teníamos antes me parecía un poco precario, pero me conformaría con poder mantenerlo ahora. No pedimos un servicio desproporcionado, pero dejar pueblos prácticamente sin servicio no es realizar una gestión eficiente de la sanidad», proclamó el alcalde de Sellent.

Atraer nuevos habitantes

Para San Martín, esta merma en la atención sanitaria puede revertir en agravar el problema de despoblación de Sellent. «Ya nos cuesta que la gente se quede a vivir en los pueblos pequeños. Atraer nuevas personas, es casi imposible. Pero si nos quedamos sin servicios básicos, la gente no va a querer venir porque elegirá antes otra opción. Ese es nuestro temor ahora mismo, que estas cosas puedan suponer un golpe mortal a nuestros pueblos, ya que nos condenan a desaparecer», sentenció el alcalde.