Alzira revisará la biblioteca para descartar todo riesgo de incendio

El Ayuntamiento de Alzira someterá el edificio de la Biblioteca Municipal a un proceso de revisión y evaluación técnica para determinar si el sistema constructivo que se empleó para levantar esta infraestructura pública cumple los parámetros de seguridad que exige la legislación actual en materia de incendios. Se trata, conforme avanzó ayer Levante-EMV, de un inmueble que se construyó con un modelo similar al utilizado en las torres de viviendas que fueron el pasado jueves devoradas por el fuego en apenas dos horas. «Si se comprueba que hay algún elemento que no cumple las garantías necesarias se realizarán las correcciones oportunas», garantizó ayer el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis.

Los servicios técnicos municipales han revisado los expedientes urbanísticos para tratar de identificar las edificaciones que, aparentemente, emplearon un modelo constructivo semejante al que con tanta rapidez fue pasto de las llamas en Valencia. En el primer listado aparecen dos edificios del barrio inacabado de Tulell, el que ocupa el antiguo Cine Piscina y la Biblioteca Municipal. «Esos son los que tenemos constatados a falta de una revisión más exhaustiva», precisó Gomis.

La biblioteca alzira y el edificio que la rodea / Agustí Perales Iborra

El revestimiento de las fachadas con aluminio o materiales que se ha verificado que no son tan ignífugos se extendió más, aunque todavía no existe una relación precisa. La nueva central de la Policía Local inaugurada hace un año en el Torrejó sí que está provista de fachada de ventilación, aunque en este caso se aplicó la legislación actual, que es mucho más restrictiva en el empleo de material combustible que la estaba vigente hace una década.

La concejalía de Urbanismo también se ha comprometido a ayudar a las comunidades de propietarios o a los administradores de los edificios privados donde se sospecha que existen cámaras de ventilación o que utilizaron material muy combustible tanto en las fachadas como en su interior para que puedan ponerse en contacto con las empresas que construyeron esos inmuebles o con los arquitectos que asumieron la dirección de obra. Los archivos municipales conservan esos datos y abundante documentación técnica que se pondrá a disposición de los afectados para que puedan efectuar las comprobaciones o revisiones que consideren oportunas.

Edificio de Tulell que podría ser revisado / Agustí Perales Iborra

Minimizar riesgos

Pese a que los expertos interpretan que las cámaras de ventilación de las fachadas jugaron un papel decisivo en el avance del fuego que destruyó la torre de viviendas de Valencia todavía no existe una evaluación técnica concluyente sobre su seguridad y las fórmulas para minimizar los riesgos. Algunos especialistas han planteado en las últimas horas que la compartimentación por pisos sería muy recomendable. Y en última instancia lo que está en entredicho no es tanto la técnica constructiva sino la utilización de determinados materiales y la calidad de sus componentes y acabados. En este contexto, Andrés Gómis planteó ayer la necesidad «de no generar alarmas que no esté debidamente justificadas».