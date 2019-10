El PP denuncia el riesgo de que las obras se 27 colegios se paralicen

El diputado provincial del Partido Popular Javier Montero, ha instado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al conseller de Educación, Vicent Marzà, a «dejar de esconderse y mentir y decirle a la ciudadanía hasta donde van a alcanzar los recortes en educación, en nuevos centros y en la remodelación de los existentes con el Plan Edificant».

El diputado ha realizado estas declaraciones en una visita a Paterna este lunes, «en la zona donde había comprometido un centro de secundaria en el barrio de Valterna, sin que haya novedades», según los populares. Junto a Javier Montero han estado el diputado Luis Santamaría y la portavoz del PP de Paterna, María Villajos.

«En estos momentos son 27 los centros escolares de l'Horta Sud y l'Horta Nord cuyas obras marchan con retraso o no han empezado, de los incluidos en el Plan Edificant, y para los que no hay una solución a corto plazo», dice Javier Montero. Además, declara que «hay 15 centros escolares de infantil, primaria y secundaria de l'Horta Sud y de l'Horta Nord que tienen a parte de su alumnado en barracones. Esto ocurre en Picassent, Paiporta, Alcàsser, Mislata, Albuixech, Alboraia, Bonrepós i Mirambell, Torrent, Albalat dels Tarongers, Tavernes Blanques, Rafelbunyol, Catarroja, Paterna y Alaquàs. Son centros incluidos en el Plan Edificant para los que no hay fecha de ejecución real».



Respuesta de la Conselleria

Por su parte, la Conselleria d'Educació Generalitat Valenciana ha negado que estén en riesgo las reformas de los colegios alegando que «cada situación de mejora, apmpliación o construcctión de un centro educativo tiene una previsión plurianual de inversión que está estipulada en cada delegación de competencias a los ayuntamientos, hecho con el calendario de previsión que presenta cada ayuntamiento para cada actuación». Esta actuación la adaptan a «la realidad de tramitación que está haciendo cada ayuntamiento en cada caso para asegurar la inversión total y el buen funcionamiento de las obras».

«No hay ninguna obra que se retrase o se paralice por falta de fondo. Al contrario, se reprograma para años siguientes aquello que en el actual ejercicio ya se ha constatado que no se va a ejecutar. Se asegura de este modo que nunca se pierden los fondos adjudicados globales para cada actuación», argumenta la Conselleria d'Educació. «El Pla Edificant es un proyecto vivo y a fecha de 1 de septiembre de 2019 había adjudicados 708,6 millones de euros para mejorar 537 centros educativos en 226 municipios valencianos», concluyen.