Denuncian a una empresa «fantasma» de hormigón de Torrent por estafar 6.000 €

Una vecina de Vila-real se siente humillada tras ser víctima de una estafa de una empresa de hormigón impreso de Torrent, a la que ha denunciado ante la Policía Nacional y también ante el Ministerio de Trabajo y de Hacienda. La cuadrilla, que fue contratada por 8.500 euros, incluido el material, y por dos días de trabajo para cubrir una parcela de la terraza de una vivienda de campo, solo se presentó el primer día y exigió a la contratante abonar 6.000 euros para volver al día siguiente, algo que no sucedió.

«El problema es que no tenemos ni factura, ni ningún dato que permita identificarlos porque los que nos dieron eran falsos», señala Esperanza, quien por su cuenta ha estado indagando en Torrent en busca de pistas que le llevaran hasta los estafadores, sin éxito. «He llamado a más de 50 empresas que muchas veces subcontratan este servicio y nadie los conoce.Solo han hablado con ellos por teléfono», explica.

Modus operandi

Según relata esta vecina de Vila-real, tras consultar a varias empresas de hormigón impreso, decidió llamar a una que, a su vez, subcontrató a una cuadrilla externa porque «tenía mucho trabajo». Acordaron un precio (18.500 euros por dos días de trabajo), y el día de comienzo de la obra. «Trajeron el material y ya les tuvimos que dar 1.000 euros como señal. Le requerimos la factura y, aunque no quería, conseguimos que nos hiciera un recibo a mano», explica Esperanza.

Cuando llegó el día de empezar el trabajo, «nada más tirar la primera cuba de hormigón», el representante de la empresa pidió 3.000 euros, alegando que era el "procedimiento habitual". «Se lo pagamos y nos hizo otro recibo a mano», añade. Pero no satisfecho con eso, a mitad del trabajo volvió a pedir más dinero a Esperanza, quien se opuso. «Entonces se enfadó muchísimo, sacó a todos los trabajadores de la cuadrilla de nuestra casa y dijo que no continuaría con el trabajo. Tuve que ir al banco y sacar otros 2.000 euros porque no tenía más dinero en metálico y encima no nos hizo recibo» explica En total suman los 6.000 euros que tuvieron que pagarle durante el primer y único día de trabajo, ya que al día siguiente no volvieron para terminar, dejando la parcela solo con el hormigón repartido, sin limpiar, ni barnizar, lo que ha provocado que Esperanza tenga que contratar a otra empresa para acabar el trabajo.

«Siento mucha impotencia porque sé que hablando con más gente de este sector no soy la única a la que le ha pasado y hay que denunciarlo e intentar que no vuelvan a seguir estafando a la gente», se lamenta esta vecina de Vila-real.