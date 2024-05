Godella recupera en junio sus "bous al carrer" tras ocho años de prohibición

Los festejos taurinos volverán a Godella tras ocho años sin celebrarse. El nuevo gobierno municipal del PP ya anunció una vez se formó gobierno tras las elecciones municipales del 28 de mayo que ellos no iban a prohibir los 'bous'. El alcalde, José María Musoles, explicaba a este diario en su día que "Si las peñas taurinas deciden desarrollar la fiesta y tienen capacidad suficiente para hacerlo, los bous al carrer o cualquier otra fiesta volverá a Godella, y el ayuntamiento no va a poner problema alguno".

El año pasado, aunque ya había luz verde para recuperar los actos taurinos, estos no se celebraron porque la peña no tuvo margen temporal para tramitar todos los permisos y llegar a tiempo a la semana taurina, tal como detalló entonces la única asociación taurina del municipio, "La Cuna".

Finalmente, y ahora sí, este mes de junio los actos taurinos volverán a las calles de Godella. Concretamente serán los días 22 y 29 de junio, tal como se informa en el propio Boletín de Información Municipal (BIM) y ha podido contrastar este diario con la peña taurina y el ayuntamiento. La ubicación: el casco histórico, donde tradicionalmente se celebraba hasta su supresión en 2016, avalada en dos ocasiones por la justicia.

"Estamos abiertos a todos los festejos"

Habrá suelta de vaquillas por la tarde y 'bou embolat' por la noche en dos fines de semana diferentes y consecutivos. Desde la "La Cuna", una entidad con 160 socios, muestan "ilusión y ganas" por recuperar estos actos que son el eje central de su actividad. El alcalde, por su parte, reitera que cumplen con lo que ya dijeron: "No vamos a prohibirlo si cumplen todos los permisos y la normativa. Estamos abiertos a todos los festejos independientemente si nos puedan gustar o no", señala Musoles.

Iniciativa ciudadana en Godella

La prohibición viene del año 2016. El mes de abril de ese ejercicio, el pleno aprobó con el apoyo de PSPV, Compromís y Canviem y el voto en contra del PP y Ciudadanos, la eliminación de los festejos taurinos en el municipio. Esta decisión respondía a una solicitud que un grupo de vecinos había emitido previamente. Acogiéndosea la Carta de Participación Ciudadana de Godella y a la Ley 7/1985, presentaron una iniciativa ciudadana con el respaldo de 1.773 firmas. Con tal número de rúbricas, los impulsores superaban el 15 % del censo municipal para que la propuesta fuera elevada y votada en el pleno.

El colectivo ciudadano argumentaba su rechazo a los bous en la peligrosidad para las personas participantes (con dos muertos en la localidad desde 2010), el sufrimiento animal, las molestias para el vecindario, y la insensibilización social. Éste último aspecto era el más «importante» para los impulsores, ya que «sin ánimo de condena moral a nadie, no podemos admitir como normal un espectáculo que incorpora altas dosis de violencia, con heridas y muertes de personas y animales que pueden ser contempladas por cualquiera, incluidos los menores. Eso es absolutamente degradante».

Ocho años después de esta carta ciudadana que acabó saliendo adelante en el pleno municipal y que trajo consigo la suspensión de actos taurinos en Godella, el cambio político devolverá los bous a este municipio de l'Horta Nord el próximo mes de junio.

Compromís censura la "diversión con maltrato animal"

Desde Compromís, ven la noticia con "pena". "Esta actividad ha ocasionado muertos en Godella y trae con ella comportamientos incívicos y maltrato animal, pero lo anuncian a bombo y platillo y vuelve dos fines de semana. El ayuntamiento dice que no se les ayudará en la financiación más que a otras acitivdades, pero esto está por ver", señalan. Además, apuntan que hay "muchas maneras de divertirse y no han de pasar por el maltrato animal". En este sentido, denuncian que se expone a los animales "a altas temperaturas, a estar encerrados en camiones y a correr detrás de gente que les grita", algo que para ellos "no es cuidar ni querer a los animales". "Estamos tristes de que vuelva la actividad a nuestras calles, es una pena", concluyen".

