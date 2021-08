Burjassot renova la imatge de la ruta dedicada a Vicent Andrés Estellés

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Burjassot, a través de l’empresa municipal Cemef, continua renovant els elements que conformen les 26 estacions de la Ruta Vicent Andrés Estellés. Després d’instal·lar panells nous en cada una de les marquesines originals d’aquelles parades que en tenen, en estos moments s’ha procedit a reposar tant les plaques de fang com els codis QR amb la imatge del poeta, malmesos o desapareguts, que completen l’itinerari.

Els nous panells, que substituïxen els ceràmics de l’artista Vicent Espinosa Carpio, estan elaborats amb vinil resistent i, al costat de la inscripció dels mateixos poemes inclouen una fotografia de gran format –distinta en cada parada– del «cronista de meravelles». Com ja explicaren des del consistori a l’inici de la reforma de la Ruta Estellés –a finals de maig–, els mosaics del ceramista Vicent Espinosa ara «es troben guardats en diferents dependències municipals per a en un futur ser exposats; d’esta forma estaran resguardats tant de les inclemències de l’oratge com de possibles actes vandàlics, i, alhora, podran seguir sent contemplats pel poble».

Quant a les plaques de fang i els codis QR, els treballadors del Cemef estan acabant de col·locar-los. No cal dir que els nous codis, igual que abans de la reforma, contenen una explicació en àudio i un vídeo en llengua de signes, a més dels arxius del recitat de textos d’Estellés.

A estes millores del recorregut literari caldria afegir la restauració –a principis de maig– de l’estàtua sedent del poeta en la plaça de l’Ajuntament. Fou la mateixa autora de l’escultura, Teresa Cháfer, l’encarregada de reparar els danys i de retornar a la imatge del «fill del forner» tota la seua esplendor si és que, a pesar de certs incidents, alguna vegada la perdé.