Esquerra Unida-Podem de Godella ha reprochado al gobierno PSOE-Compromís que "ignore las más de 2000 firmas" que piden la caducidad del proyecto urbanístico previsto en el sector 31-32, en la zona conocida como la Canyada de Trilles o Torreta del Pirata. El PAI, que incluye hasta 447 nuevas viviendas, salió a exposición pública el pasado viernes, abriendo un periodo de 20 días para presentar alegaciones.

EU-Podem explica que una vez se lleve a pleno, "si la derecha (Partido Popular o Ciudadanos) respalda este acuerdo entre PSOE, Compromís y la empresa constructora, este paraje con más de 300 especies vegetales y animales desaparecerá". La formación advierte que este PAI "no sólo supondrá acabar con una amplia zona de bosque mediterráneo en plena situación de emergencia climática, también provocará el agravamiento de las actuales problemáticas de tráfico e inundaciones que sufre Godella, y una saturación de los servicios públicos". En este sentido, "según datos del INE, en Godella hay más de 600 viviendas vacías por lo que no existe ninguna demanda urbanística", afirman.

EU-UP considera que "en lugar de adaptarlo habría que caducar este PAI, ejemplo del urbanismo de la burbuja inmobiliaria, que fue aprobado en el año 2006 en un marco legislativo a día de hoy caducado y que no contemplaba los actuales requerimientos a nivel medioambiental, urbanístico y de paisaje". La formación recuerda que el Agente Urbanizador "no cumplió con sus compromisos de urbanizar en 4 años, por lo que este PAI debería haberse caducado en 2011. A pesar de que el Ayuntamiento intentó llevar a cabo este procedimiento en un par de ocasiones, no supo tramitarlo adecuadamente y en 2020 decidió negociar con la empresa constructora el reinicio del proyecto, ante las presiones y amenazas de acabar en los tribunales y tener que pagar unas supuestas indemnizaciones millonarias".

Unides Podem-Esquerra Unida denuncia que la decisión de reanudar el PAI "se ha tomado por parte del equipo de gobierno, formado por Compromís y PSOE, sin haber valorado otras opciones ya que ni siquiera se ha llevado a cabo un estudio del coste que supondría la liquidación del PAI o la reversión a no urbanizable de los sectores 31 y 32, la cual sería posible previa negociación con los propietarios, en el marco del nuevo Plan General que necesita Godella", que tumbó la oposición en noviembre del 19, con los votos de PP, Cs y Unidas Podemos. "Tampoco se ha llevado a cabo ninguna búsqueda de fondos europeos o ronda de contactos a nivel de Conselleria o Diputación, para intentar salvar este paraje", afirman.

"A pesar de que ninguno de los partidos llevaba esta iniciativa en su programa electoral, el equipo de gobierno ha ignorado las más de 2000 firmas de mayores de edad empadronados en Godella, recogidas por la asociación Salvem la Torreta del Pirata, que demandaban el inicio de la caducidad del PAI y la protección de este paraje", apuntan. Por ello Unides Podem- Esquerra Unida anuncia que se suma a la petición de someter a referéndum esta decisión tal como exigieron los vecinos durante la presentación del proyecto el pasado 2 de febrero en el teatro Capitolio.